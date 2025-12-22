난방과 청정을 한번에… 저소음 ‘Q마크’ 획득
코웨이
코웨이는 공기청정기에 난방 기능을 결합한 ‘히티브 온풍 공기청정기’를 출시했다. 겨울철 한파로 인해 실내 활동은 증가하지만 환기가 어려운 상황에서 소비자들이 관심을 보이고 있다. 4분 만에 실내 온도를 약 5도 올릴 수 있다. 고효율 세라믹 발열체로 즉각적인 발열이 가능하다. 희망 온도는 16도부터 35도까지 자유롭게 설정 가능하다. 휴대폰 앱을 이용해 1도 단위 조절도 할 수 있다. 저소음을 인정받아 영국 소음저감협회에서 부여하는 국제 인증 마크 ‘Q마크’를 획득했다. 중앙 홀을 통해 전면과 후면 양방향으로 청정한 바람을 내보낸다. 180도 회전이 가능해 집안 곳곳으로 깨끗한 공기를 전달한다. 주거환경과 라이프스타일에 따라 펫필터, 알레르겐필터, 미세먼지집중필터, 이중탈취필터 등 필터를 선택해 장착할 수 있다.
히티브 온풍 공기청정기는 세련된 디자인과 편의성을 겸비했다. 13㎝ 두께의 슬림한 크기로 공간 활용도를 갖췄다. 색상은 4가지로 취향과 집안 인테리어에 맞춰 선택할 수 있다. 중앙 홀의 조명은 다양한 색상을 통해 실시간 공기 오염도와 온풍 설정 온도 등 작동 상태를 직관적으로 알려준다. 코웨이 관계자는 “단순 청정 기능을 넘어 온풍·가습·제습 등 부가 기능을 결합한 융·복합 제품이 프리미엄 가전 시장의 한 축으로 부상하고 있다”며 “히티브 온풍 공기청정기는 출시 초기부터 큰 호응을 얻고 있다”고 말했다.
