더 넓은 뷰와 단열까지… 품격 있는 실내 완성

LX하우시스가 지난해 출시한 ‘LX 지인 창호 뷰프레임’이 시장을 대표하는 고단열 창호 브랜드로 입지를 다지고 있다. ‘뷰프레임’은 기존보다 얇아진 창호 프레임(창짝+창틀)으로 더 넓어진 뷰를 제공한다는 의미가 담긴 제품명이다.
뷰프레임은 미니멀한 디자인과 에너지소비효율 1등급 구현이 가능한 단열성능을 갖춰 트렌디하면서도 품격 있는 인테리어를 가능케 한다. 뷰프레임은 국내 창호업체 중 처음으로 창틀은 거의 보이지 않고 창짝만 보이는 베젤리스 디자인을 도입하고, 창짝 높이는 최대 14㎜ 줄여 얇아진 프레임을 구현했다. 더 넓어진 뷰 제공이 가능한 이유다.
방충배수캡, 스트라이커, 윈드클로저, 핸드스토퍼 등 다양한 창호의 기능성 부자재들도 프레임과 일체화해 평평하게 만들거나 히든 디자인을 적용해 미니멀 디자인의 디테일을 높였다. 또 논실리콘 공법을 채택해 유리 마감 부분을 가스켓(패킹 자재) 마감으로 변경했다. 이로써 깔끔한 외관 구현뿐 아니라 실리콘에 쉽게 생기는 곰팡이 걱정을 없앴다.
창짝과 창틀 모두에 다중 챔버 설계를 적용해 단열성능을 높인 것도 특징이다. 다중 챔버는 창틀, 창짝 내부를 여러 개의 공간(챔버)으로 나누는 구조 기술을 의미한다. 이 공간에 형성되는 공기층이 외부 공기 유입을 막고, 내부 공기가 빠져나가는 것을 최소화해 로이유리 한 장만으로도 에너지소비효율 1등급을 충족할 수 있다.
