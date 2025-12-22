1초에 4개씩 판매… 떠먹는 발효유 대중화 선도
국내 대표 떠먹는 발효유 ‘슈퍼100’이 30년 이상 쌓아온 신뢰를 바탕으로 여전히 사랑받고 있다.
hy가 1988년 야쿠르트 단일 브랜드에서 카테고리 확장을 위해 선보인 슈퍼100은 기존 액상 발효유와 달리 원유 고형분을 높인 반죽 형태로 개발돼 풍미와 포만감을 더했다. 출시와 동시에 88서울올림픽 공식 후원제품으로 지정되며 소비자의 관심을 끌었다.
슈퍼100은 37년의 세월 동안 49억개의 판매량을 기록했다. 1초당 4개 이상 팔린 셈으로 한국인 1인당 약 80개를 섭취할 수 있는 양이다. 슈퍼100의 성공 뒤에는 뛰어난 연구 기술력이 자리하고 있다. 특허 프로바이오틱스 HY2782를 포함한 700억 유산균이 함유돼 장 건강과 배변 활동에 도움을 준다. 신선한 과육과 낮은 지방 함량(1.3g)으로 부담 없이 즐길 수 있다.
라인업은 현재 7종으로 늘었다. hy는 신선함과 안전성을 위해 매일 새로운 원유 배양, 엑스레이검출기·용량체커기·유통기한비전 등 8가지 설비를 활용한 제조 과정 관리 등 체계적 품질 관리에 나서고 있다. 또 전국 1만1000명 프레시 매니저와 냉장 카트 ‘코코’를 활용한 콜드체인 시스템으로 신선한 제품을 고객에게 전달한다.
hy 관계자는 “슈퍼100을 샐러드드레싱이나 디저트, 견과류를 더한 아침 대용식 등 다양한 방식으로 일상 속에서 간편하게 건강한 습관을 이어가길 바란다”고 말했다.
