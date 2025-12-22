‘컬러 오브 맥심’… 일상 속 색다른 재미 더해
동서식품의 ‘맥심’은 40년이 넘는 시간 동안 소비자들의 일상과 함께하며 국내 대표 커피 브랜드로 자리 잡아 왔다. 커피 제조 기술력과 ‘좋은 커피 한 잔을 통해 전하는 일상 속 행복’이라는 브랜드 가치가 오랜 기간 사랑받아온 이유다.
최근에는 정서적인 만족과 경험을 중시하는 ‘필코노미’(기분과 경제의 합성어) 트렌드에 맞춰 브랜드 경험을 넓히고 있다. 지난 10월 선보인 ‘컬러 오브 맥심’ 스페셜 패키지는 ‘행복에도 컬러가 있다면’이라는 콘셉트 아래 모카골드·화이트골드·슈프림골드의 시그니처 컬러를 활용한 굿즈를 구성해 일상 속 색다른 재미를 더했다.
종이컵 사용 습관에 따라 유형을 나눈 ‘MCTI 컵 굿즈’ 역시 젊은 층의 공감을 얻었다. 카카오프렌즈, 미니언즈, 잔망루피 등과 협업한 한정판 패키지를 통해 브랜드에 신선함을 끌어올렸다.
맥심 팝업스토어는 대표적인 체험 마케팅 사례다. 올해 경주에서 운영한 한옥 콘셉트 ‘맥심가옥’에는 약 6만9000명이 방문했다. 앞서 군산 ‘맥심골목’은 한 달간 12만명이 몰리며 화제를 모았다. 이 프로젝트는 ‘제33회 소비자가 뽑은 좋은 광고상’ OOH 영상 부문을 수상했다. 2015년부터 전국 주요 도시에서 운영한 팝업스토어 누적 방문객은 55만여명에 달한다. 동서식품 관계자는 “앞으로도 다양한 세대가 맥심과 함께 특별한 순간을 경험할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
