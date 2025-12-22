亞쿼터 바꾸고 감독도 바꾸고… 프로배구 꼴찌팀들 ‘힘겨운 겨울나기’
정관장, 몽골 출신 인쿠시에 기대
10연패 수렁 삼성화재는 감독 교체
프로배구 남녀부에서 삼성화재와 정관장이 순위표 가장 아래에 머무른 채 추운 겨울을 보내고 있다. 두 팀은 각각 사령탑과 아시아쿼터 교체라는 승부수를 띄우며 반등을 모색하고 있다.
지난 시즌 챔피언결정전 준우승팀 정관장은 21일 기준 2025-2026 V리그 여자부에서 5승 11패(승점 14점)로 최하위에 처져 있다. 1라운드를 3승 3패로 마쳤으나 2라운드 1승 5패에 이어 3라운드에서도 1승 3패로 부진이 이어지고 있다.
정관장은 새 아시아쿼터 인쿠시에게 기대를 걸고 있다. 몽골 출신인 그는 예능 프로그램 ‘신인 감독 김연경’을 통해 국내 팬들에게 이름을 알렸다. 부상으로 이탈한 위파이를 대신해 지난 19일 GS칼텍스전에서 한국 무대 데뷔전을 치렀고 서브 에이스 1개와 블로킹 2개를 포함해 11점을 득점하며 가능성을 보였다.
보완해야 할 대목도 보였다. 인쿠시는 공격 성공률 33.3%를 기록했고, 리시브 효율은 6.1%에 그쳤다. 정관장은 올 시즌 공격 성공률(36.5%)과 리시브 효율(22%) 모두 리그 최하위에 머물러 있다. 개인과 팀의 약점이 맞물린 만큼 개선이 절실하다는 평가가 나온다.
남자부에서는 삼성화재에 칼바람이 들이닥쳤다. 삼성화재는 성적 부진의 책임을 물어 김상우 전 감독과 결별했다. 이날 기준 리그에서 2승 14패(승점 7점)로, 6위 우리카드(6승 10패·승점 19점)에 승점 12점 차로 뒤진 7위다. 지난 14일 우리카드전 패배로 구단 역사상 최다 연패를 기록한 데 이어, 지난 18일 KB손해보험전에서도 셧아웃 패배를 당하며 10연패 수렁에 빠졌다.
2022-2023시즌을 앞두고 부임한 김 전 감독은 재임 기간 한 차례도 포스트시즌 무대를 밟지 못한 채 승률 0.363(45승 79패)을 남기고 물러났다.
36세의 젊은 지도자인 고준용 감독대행이 임시 지휘봉을 잡는다. 그가 여자부 IBK기업은행의 여오현 대행처럼 분위기 반전을 끌어낼지 주목된다. 여 대행은 성적 부진의 책임을 지고 물러난 김호철 전 감독의 자리를 이어받은 뒤, 4연승을 달리며 최하위 탈출에 성공했다.
