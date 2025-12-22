안전 개선책 효과, 내년 하반기에나
[제주항공 참사 1년]
대부분 공항서 둔덕 제거 등 완료
주요 대책은 설계·용역 단계 그쳐
12·29 무안 제주항공 참사 이후 정부가 약속한 상당수 안전개선 대책이 실행 단계에 들어섰지만 실제 안전체감 효과는 내년 하반기 이후에야 가능할 것으로 보인다. 둔덕 제거와 열화상 카메라 배치 등 물리적 조치는 속도를 내고 있으나 다른 주요 대책은 설계나 용역 등 기초 단계에 머물러 있다. 특히 항공안전청 같은 상시 감독 체계가 미비해 자칫 ‘겉도는 개혁’에 그칠 수 있다는 우려도 제기된다.
21일 국민일보가 국토교통부가 발표한 올해 1·2월 대책과 4월 항공안전 혁신 방안을 분석한 결과 참사 원인으로 지목된 둔덕 제거 사업은 무안·제주공항을 제외한 대부분 공항에서 완료됐다. 로컬라이저(방위각시설) 개선 역시 설계 발주를 마친 상태다. 조류 충돌방지 인력 확충 기준도 개선됐고, 열화상 카메라는 지난 4월 모든 공항에 최소 1대씩 배치됐다.
그러나 대책의 실질적 효과를 가늠할 수 있는 시점은 대부분 내년 이후가 될 전망이다. 공항 주변 조류 현황을 종합 관리할 한국형 조류 탐지 레이더는 전국 공항 중 도입된 곳이 한 곳도 없다. 이를 뒷받침할 관련 연구 용역도 무산됐다. 사업도 내년 말에야 착수될 예정이어서 현장 적용까지는 상당한 시간이 필요할 것으로 보인다. 부지 내에서 활주로 안전구역을 연장키로 한 여수공항은 2027년 상반기쯤에야 공사가 완료된다.
특히 참사가 발생한 무안공항의 개선 속도는 더욱 더디다. 로컬라이저 개선을 위한 설계는 발주됐지만 사고 당시 문제가 됐던 콘크리트 둔덕은 유가족들의 ‘진상 규명’ 요구에 따라 아직 철거되지 않았다. 제주공항 역시 바람과 안개 등 기상 영향을 크게 받는 지역 특성상 조종사 등의 요구로 둔덕 제거는 내년 8월 이후 이뤄질 전망이다.
이러한 물리적 개선이 완료되더라도 이를 상시로 점검·보완할 감독 체계가 부재하다는 점이 한계로 지적된다. 정비시간 확대나 항공 종사자 피로도 개선 등 주요 대책이 강제성 없는 항공사 권고에 그친 데다 이를 지속 감시할 인력 확충도 미흡한 탓이다. 정부는 참사 이후 항공안전감독관을 연내 30명에서 43명으로 늘릴 계획이지만 감독관 1명당 담당 항공기 수는 여전히 국제 기준의 3배를 넘는 수준이다.
참사 이후 마련된 국토부 항공안전혁신위원회의 위원장을 맡았던 채연석 전 한국항공우주연구원장은 “시설 개선이나 인력 확충은 결국 수단일 뿐”이라며 “항공안전 체계를 독립적으로 감독할 기구를 두지 않은 채 다른 방법들로만 문제를 해결하려다 보니 대책이 겉돌고 있다”고 지적했다.
세종=김혜지 이누리 김윤 기자 heyji@kmib.co.kr
