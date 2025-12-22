살림 팍팍해진 40대… 사교육비마저 졸라맸다
5년 만에 첫 감소… 소비 위축 등 영향
월 300만~400만원 가구선 21%↓
올해 3분기 자녀를 둔 가구의 사교육비 지출이 5년 만에 처음으로 감소한 것으로 나타났다. 고물가로 인한 소비 심리 위축과 교육 지출 비중이 큰 40대의 고용 여건이 악화한 점 등이 주요 원인으로 풀이된다.
21일 국가데이터처에 따르면 지난 7~9월 미혼 자녀가 있는 부부 가구의 월평균 ‘학원교육비’ 지출은 41만3000원으로 1년 전 같은 기간보다 0.7% 줄었다. 학원교육비 지출이 전년 대비 줄어든 것은 코로나19 시기인 2020년 4분기 이후 처음이다.
가계의 사교육비 수준을 나타내는 학원교육비는 초·중·고교생 학원비와 영유아·재수생 등의 보충·선행학습비가 포함된다. 지난 2분기까지 18분기 연속 늘어나는 등 경기 여건과 별개로 안정적 증가세를 이어왔다. 그러나 올해 1분기 4.6%였던 학원교육비의 연간 증감률은 2분기 0.3%까지 낮아졌다가 3분기엔 마이너스로 돌아섰다.
사교육비 지출 변화는 가구 소득에 따라 엇갈렸다. 지난 3분기 월평균 소득이 700만원 이상인 고소득 가구의 학원교육비 감소율은 2.9%에 그쳤지만, 월 소득 300만~400만원 수준인 가구는 21.3%나 감소했다.
전반적인 소비 심리 위축도 ‘사교육비 다이어트’로 이어졌다. 3분기 미혼 자녀를 둔 가구의 평균소비성향(가처분 소득 중 소비지출 비중)은 68.0%로 1년 전보다 2.3%포인트 낮아졌다. 이들 가구의 월평균 처분가능소득은 666만1000원으로 5.3% 늘었지만, 물건을 사거나 서비스를 이용하는 데 쓴 소비지출(453만2000원)은 1.9% 증가에 그쳤다.
영유아와 초등학생 교육비 지출이 많은 40대의 고용 지표도 좋지 않다. 지난달 40대 취업자는 1년 전보다 9000명 감소한 615만4000명으로 2022년 7월(-1000명)부터 41개월째 감소세다. 주력 산업 일자리인 건설업과 제조업 취업자 수가 각각 19개월, 17개월 연속 줄어든 데다 최근 대기업들의 희망퇴직 연령대가 40대까지 낮아진 점도 가계가 사교육비 지출에 허리띠를 졸라맨 배경으로 풀이된다.
