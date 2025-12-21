김건희특검 ‘공천개입 의혹’ 관여 혐의 이준석 소환
전날엔 尹 첫 소환 의혹 전반 확인
28일 수사 기한… 이번주 중 마무리
윤석열 전 대통령 부부의 공천개입 의혹에 관여한 혐의를 받는 이준석 개혁신당 대표가 21일 김건희 특검에 출석해 조사를 받았다. 특검은 전날엔 윤 전 대통령을 처음으로 소환해 공천개입 의혹과 매관매직 의혹 등 김건희 여사를 둘러싼 의혹 전반을 확인했다. 오는 28일을 수사 기한으로 둔 특검은 이번주 중 김 여사 관련 사건을 마무리한다는 방침이다.
이 대표는 이날 특검에 출석하며 “2022년 윤 전 대통령이 (갈등 관계에 있던) 저를 어떻게 대했는지 대부분 국민이 모두 알고 있는데, (특검이) 저와 윤 전 대통령을 공범으로 엮으려는 것은 굉장히 무리한 시도라고 생각한다”며 “당대표인 제가 공천개입을 한다는 것은 그 자체로 언어 모순”이라고 말했다.
이 대표는 국민의힘 대표 시절이던 2022년 6월 지방선거와 21대 국회의원 재·보궐선거 당시 윤 전 대통령의 서울 강서구청장, 포항시장, 김영선 전 의원 공천개입 과정에 가담한 의혹 등을 받는다.
특검은 전날 김 여사를 둘러싼 각종 의혹의 공범이자 정점으로 지목된 윤 전 대통령을 처음으로 소환해 8시간가량 조사했다. 지난 7월 윤 전 대통령이 특검의 구치소 강제 인치 등을 거부하며 조사가 무산된 지 5개월여 만이었다.
특검은 윤 전 대통령을 상대로 김 여사와 공모해 2022년 대선 전 정치브로커 명태균씨로부터 2억7000만원 상당의 여론조사를 무상으로 받은 혐의, 김상민 전 부장검사로부터 공천 청탁 대가로 1억4000만원 상당의 이우환 화백 그림을 받은 혐의 등을 집중 추궁한 것으로 알려졌다. 윤 전 대통령은 진술거부권을 행사하지 않았지만 혐의를 모두 부인하는 취지로 답한 것으로 전해졌다.
특검은 조만간 수사를 마무리하고 윤 전 대통령 부부를 각종 매관매직 혐의로 재판에 넘길 것으로 보인다. 윤 전 대통령은 이미 재판에 넘겨진 김 여사의 무상 여론조사 수수 혐의 공범으로 기소될 가능성이 있다.
특검은 검찰의 김 여사 봐주기 수사 의혹, 김기현 국민의힘 의원이 김 여사에게 명품가방을 건넨 의혹, 양평고속도로 노선 변경 및 양평 공흥지구 의혹 등은 최대한 수사를 진행한 뒤 경찰청 국가수사본부로의 이첩을 검토한다는 방침이다. 특히 검찰의 봐주기 수사 의혹 수사 대상인 이창수 전 서울중앙지검장은 22일 출석해 조사받기 힘들다는 의사를 특검에 밝혀 기한 내 사건 종결은 어려울 것으로 전망된다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
