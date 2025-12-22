서울만 달리는 불장… 월세 상승률 첫 3%대 ‘역대 최고’

서울 집값 상승률 12% vs 전국 5.75%

文정부 급등기 때와 달리 쏠림 심화

수요억제책 비슷… 공급 뒷받침 필요

“세제정책 전환 없이 상황 못 바꿔”



올해 전국 부동산시장은 ‘서울만 달린 불장’으로 요약된다. 문재인정부 부동산 급등기를 넘어설 것이란 전망도 나온다. 다만 그 때와는 양상이 조금 다르다. 전국 아파트값 상승률이 2021년 이후 가장 높았으나 급등세는 사실상 서울에만 국한됐다는 게 핵심이다. 부동산시장이 끓어오르면서 서울 아파트 월세 상승률은 집계 이래 처음으로 3%대를 기록했다. 매매·전세·월세가 서로 영향을 주고받으며 서울살이는 더 팍팍해졌다는 분석이 나온다.



21일 부동산R114에 따르면 올해 1월부터 이달 12일까지 누적된 서울 아파트값 상승률은 12.17%로 집계됐다. 매달 1% 이상 집값이 오른 셈이다. 전국 기준 아파트값 상승률은 5.75%였는데 이보다 높은 상승률을 보인 지역은 서울이 유일하다.





월세도 뛰었다. 한국부동산원에 따르면 올해 1~11월 월세 상승률(3.29%)은 역대 최고치를 기록했다. 최근 5년(2020~2024년) 평균 상승률이 1.33%인 것을 감안하면 2.5배 높은 수준이다. 강도 높은 부동산대책이 시행된 10월(0.64%)과 11월(0.63%)에 급등했다. 지난달 서울 아파트의 평균 월세는 147만6000원이었다. 1년 전(133만7000원)보다 10.4% 올랐다. 고준석 연세대 상남경영원 교수는 “내년 공급 물량은 적고 금리도 내릴 가능성이 높으니 월세는 더 오를 수 있다”고 말했다.



문 정부 이후 4년 만에 다시 맞은 급등기에 ‘기시감’을 거론하는 이들이 많지만 데이터를 들여다보면 ‘다른 점’이 눈에 띈다. 2020~2021년 집값을 추동시킨 것은 코로나19 팬데믹 시기의 초저금리였다. 유동성이 급격히 늘어나면서 ‘전국적으로 집값이 뛰었다’는 게 올해 상황과 다른 지점이다. 2020년과 2021년엔 전국 아파트값이 13.46%, 18.32% 오르는 동안 서울 아파트값은 각각 13.81%, 14.73% 상승했다. 전국 평균과 비슷하거나 오히려 낮은 상승률을 보였다. 서울 쏠림이 현재만큼 심하지 않았다.



올해 부동산시장은 ‘초양극화’가 공고해진 모습이다. 올 한 해 12.17% 상승한 서울과 달리 경기·인천(2.05%), 5대 광역시(0.50%), 기타 지방(-0.12%) 등은 아파트값이 제자리걸음이거나 마이너스를 기록했다. 이는 ‘똘똘한 한 채’에 대한 수요가 굳건하게 뒷받침되기 때문으로 분석된다. 투자가치가 가장 높은 서울 아파트로 전국의 돈이 몰리는 형국이다.



이재명정부의 수요억제책은 문 정부 때와 닮은꼴이다. 토지거래허가제 시행, 대출 규제 강화로 투기 수요를 틀어막으려는 전략이다. 10·15 부동산대책 이후 서울 아파트 상승 폭은 확연히 좁혀졌다. 전문가들은 그러나 장기적으로 수요억제책이 효과를 내려면 공급이 뒷받침돼야 한다고 강조한다. 문 정부 급등기에는 공급량이 지금보다 많았다는 게 다른 점이다.



윤지해 부동산R114 리서치랩장은 “20여년간 부동산시장 흐름을 보며 ‘규제=상승, 완화=하락’이란 학습효과가 생겼다”며 “세제 정책의 대전환 없이 현 상황을 바꾸는 건 어려울 것”이라고 말했다.



정진영 기자 young@kmib.co.kr



