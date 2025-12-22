‘써마샷 얼티밋’ 라방 1시간 만에 품절
LG생활건강
LG생활건강뷰티의 디바이스 브랜드 ‘LG 프라엘’에서 두번째로 내놓은 신제품 ‘수퍼폼 써마샷 얼티밋’이 인기를 끌고 있다.
수퍼폼 써마샷 얼티밋은 강력한 고주파(RF)를 기반으로 일렉트로포레이션(EP·Electroporation), 미세전류(MC) 등 다양한 기능을 갖춘 기기다. 16개 주파수의 고주파가 피부 속 깊은 곳의 콜라겐 생성과 탄력 개선을 촉진한다.
제품 사용법은 피부 광채 개선을 위한 ‘GLOW 모드’, 탄력생성에 중점을 둔 ‘FIRM 모드’, 이중 턱 케어를 위한 ‘JAW 모드’, 미세전류로 모공 수축을 돕는 ‘PORE 모드’, 국소 부위를 집중 케어하는 ‘EYE 모드’ 등 총 5가지다.
지난달 네이버에서 진행한 라이브 커머스에서는 방송 1시간 만에 품절됐다. 한 라이브 커머스 방송에서 준비된 물량이 모두 소진돼 5억원 이상의 매출액을 기록했다.
동일 시간대 네이버 라방 중 ‘구매 순’ 기준으로 1위에 올랐다. 디지털 가전, 패션의류·잡화, 식품 등을 모두 포함한 전체 카테고리에서 매출 1위를 차지하기도 했다.
LG 프라엘 브랜드 관계자는 “LG생활건강이 LG 프라엘을 인수한 지난 6월 이후 브랜드 검색량이 이전 대비 2배에 달하며 관심을 받고 있다”며 “동시다발적으로 나타나는 노화 징후에 대응할 수 있는 ‘올-커버 디바이스’의 제품력을 앞세워 차별적인 소비자 경험을 선도하겠다”고 설명했다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사