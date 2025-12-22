‘부패 이너서클’ 지적에, 회장 연임 풍토 금융지주들 ‘움찔’

이 대통령 “소수가 돌아가며 해먹어”

금감원, 지배구조 개선 TF 설치 준비

업계에선 “관치 금융 살아날 우려”



금융그룹 회장들의 연이은 연임 시도를 “부패한 이너 서클”이라고 꼬집은 이재명 대통령의 발언 이후 금융권에 긴장감이 번지고 있다. 금융 당국도 이미 별도 전담반(TF)을 구성해 이사회 개편을 비롯한 금융권 지배구조 개선 작업에 나서겠다고 예고한 상태다. 다만 금융권에 대한 정부의 영향력을 강화하는 개편 방향이 자칫 ‘관치 금융’을 강화할 수 있다는 우려도 나온다.



지난 19일 진행된 금융 분야 대통령 업무보고에서 이 대통령은 “금융 지배구조에 대한 투서가 요즘 엄청나게 들어온다”면서 “(주요 인사들이) 회장을 했다 은행장을 했다 왔다 갔다 하면서 10년, 20년씩 하는 모양”이라고 질타했다. 그러면서 “가만히 놔두니 부패한 ‘이너 서클’이 생겨 멋대로 소수가 돌아가면서 지배권을 행사한다”고 덧붙였다.



그동안 금융권에서는 회장들의 연임 시도와 성공이 당연한 관습처럼 받아들여졌다. 김정태 전 하나금융 회장은 2012년부터 2022년까지 10년에 걸쳐 4연임을 했다. 윤종규 전 KB금융 회장도 3연임을 통해 9년간 회장 자리를 지켰다. 21일 금융권에 따르면 현역 5대 금융(KB·신한·하나·우리·NH농협) 회장 중에서도 함영주 하나금융 회장이 이미 연임에 성공했다.



문제는 이런 연임의 배경에 막강한 영향력을 바탕으로 이사회를 ‘자기 사람’으로 채운 방식이 작용한다는 점이다. 특히 금융지주의 향후 권력 향방을 결정하는 사외이사는 임기가 평균 5년 이상이지만 대부분 현직 회장의 우호세력으로 구성된다. 회장의 임기가 그보다 짧은 3년이다 보니 사실상 본인의 의향대로 이사회를 채워 쉽게 ‘셀프 연임’을 할 수 있는 구조다.



최근 연임 작업이 한창인 금융권은 이 대통령의 공개 저격 이후 급격하게 긴장감이 감돌고 있다. 이달 초 회장후보추천위원회(회추위)에서 연임 ‘9부 능선’을 넘은 진옥동 신한금융 회장과 빈대인 BNK금융 회장은 내년 3월 주주총회까지 마음을 놓지 못하게 됐다. 임종룡 현 회장이 연임에 도전 중인 우리금융과 양종희 현 회장의 임기가 내년 11월 끝나는 KB금융도 촉각을 곤두세우기는 마찬가지다.



금융 당국은 이 대통령의 발언 이전부터 예고했던 지배구조 개선 작업을 조만간 본궤도에 올릴 예정이다. 금융감독원은 올해 안에 은행 담당 부원장보를 중심으로 ‘지배구조 개선 TF’를 출범시켜 사외이사 구성 정합성 제고, 최고경영자(CEO) 자격 기준 마련 등 제도 개선 논의를 진행한다. 2023년 마련한 지배구조 관련 모범규준이 연임 행태를 개선하기에 충분치 않다는 판단에서다. 차기 회장 선임 과정에서 절차적 문제가 불거진 일부 금융그룹에 대한 검사에도 착수한다. 금감원은 다음 달 중 BNK금융에 대한 현장 검사 계획을 이미 확정한 것으로 알려졌다.



다만 금융권에서는 금융그룹 차기 회장 인선에 대한 당국의 개입 확대가 오히려 ‘관치 금융’을 강화하는 역효과로 이어질 수 있다는 우려도 나오고 있다. 사외이사 추천 과정에서 국민연금의 역할을 늘리겠다는 이찬진 금감원장의 구상을 두고도 사실상 지주 인사에 정부가 개입할 여지만 늘리는 정책이라는 지적이 나온다.



