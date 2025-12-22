내년 출시 40주년… 라면시장 절대 강자
농심
농심의 대표 브랜드 ‘신라면’이 내년 출시 40주년을 맞는다. 1986년 출시 이후 91년 국내 라면 시장 1위에 오른 뒤 단 한 번도 정상의 자리를 내주지 않은 유일한 제품이다.
신라면은 출시 초기부터 빠르게 성장해 2015년 누적 매출 10조원을 돌파했다. 지난해 국내외 매출은 1조3400억원, 누적 판매량은 내년 425억개에 이를 전망이다. 전 세계 100여개 국가에서 판매된다.
신라면은 국내 최초로 매운맛을 전면에 내세운 라면이다. 농심 연구진은 전국 고추 품종 테스트와 수백 차례 면발 실험을 거쳐 얼큰한 국물과 쫄깃한 식감을 구현했다. 글로벌 취향을 반영한 제품도 확대하고 있다. ‘신라면 툼바’는 누적 6000만봉 판매로 일본 닛케이 ‘2025 히트상품’에 선정됐다. ‘신라면 김치볶음면’은 내년까지 70여개국에 수출될 예정이다.
농심은 올해 신라면 슬로건을 ‘Spicy Happiness In Noodles’로 정하고 수출용 패키지에 ‘Korea No. 1’을 적용했다.
첫 글로벌 앰배서더로 K팝 그룹 에스파를 선정해 마케팅을 확대했다. 페루 마추픽추·일본 하라주쿠·베트남 호치민 등 주요 도시에서 운영 중인 체험형 ‘신라면 분식’을 통해 현지 소비자 접점을 넓히고 있다. 내년에는 중국·러시아 등으로 체험 공간을 확대하고, 하얼빈 빙설제·삿포로 눈축제 등 글로벌 행사와 협업도 이어갈 예정이다.
