코스닥 활성화 방안 나온 뒤 연기금, ‘에스엠’ 가장 많이 샀다
기관, 이차전지·반도체 등 종목 매수
정부의 코스닥 활성화 방안 발표 이후 기관투자가가 매수한 코스닥 종목에 투자자들의 관심이 쏠리고 있다. 해당 방안에 기관의 코스닥 투자를 독려하는 내용이 담긴 영향이다. 기관은 이차전지와 반도체, 콘텐츠 등 내년 실적 개선이 기대되는 종목을 매수해온 것으로 나타났다.
21일 금융투자업계에 따르면 업계는 정부의 코스닥 활성화 방안에서 국민연금과 공무원연금 등 연기금의 코스닥 참여 확대에 가장 주목하고 있다. 기금운용평가 기준으로 코스피뿐 아니라 코스닥도 일정 비율 반영해 연기금이 코스닥 투자를 고려하게 한다는 게 정부의 방안이다.
한국거래소에 따르면 이달 1일부터 19일까지 연기금이 가장 많이 산 종목은 ‘에스엠’으로 약 204억원 규모 순매수했다. 에스엠 주가는 내년 실적 기대감이 반영돼 올해 들어 63.78% 상승했다. 증권가에선 내년 에스엠 매출을 올해보다 10% 성장한 1조2696억원으로, 영업이익은 14% 증가한 1901억원으로 전망한다.
연기금은 에코프로비엠(199억원) 에스티팜(180억원) 에코프로(98억원) 넥스틴(82억원) 등도 사들였다. 이들 종목은 상반기 부진한 흐름으로 시장의 외면을 받았다. 다만 중장기 실적 성장 기대로 9~10월 이후부터 주가가 본격적으로 상승했다는 공통점이 있다.
정부가 코스닥벤처펀드의 세제 혜택 한도(현 3000만원)를 늘리는 것을 검토하는 것도 시장 기대감을 높이는 요소다. 박기훈 한국투자증권 연구원은 “고액 자산가의 자금을 끌어들일 확실한 트리거가 될 수 있다”고 분석했다.
코스닥벤처펀드가 속한 투신권이 이달 가장 많이 산 종목은 에코프로비엠(401억원)이다. 이어 심텍(324억원) 에스엠(138억원) ISC(100억원) 등이다. 모두 조 단위 코스닥 상위 종목이다.
정부의 코스닥 활성화 방안이 개인 투자자 중심의 시장 체질을 개선할 수 있을지도 관심사다. 코스닥은 개인투자자 비중이 높아 주가 변동성이 크다는 점이 약점으로 지적돼 왔다. 강진혁 신한투자증권 연구원은 “정부의 코스닥 시장 활성화로 안정적인 기관 수급이 유입되면서 기관 영향력이 확대될 것”이라고 전망했다.
