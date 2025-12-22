최강 엔비디아 향한 거센 도전들… 구글·메타 “TPU 생태계 확장” 공조

메타 개발자 도구, TPU와 호환

엔비디아, 오픈소스로 ‘고객 묶기’



인공지능(AI) 칩 시장의 최강자 엔비디아를 겨눈 추격자들의 견제가 매섭다. 구글은 자체 설계한 AI 반도체 ‘텐서처리장치(TPU)’의 생태계 확장을 위해 메타와 손을 잡았다. 메타가 개발한 개발자 도구를 구글 TPU와 호환시켜 경쟁력을 높인다는 전략이다. 시장 수성이 필요한 엔비디아는 오픈소스 투자를 확대하며 ‘고객 묶어두기’에 나섰다.



지난 17일(현지시간) 로이터통신에 따르면 구글은 최근 메타와 함께하는 내부 프로젝트 ‘토치 TPU’를 가동했다. 메타의 AI 개발 도구 ‘파이토치’가 구글의 TPU에서도 원활히 구동되도록 한다는 내용이다. 파이토치는 AI 모델을 만들고 학습시키는 데 필요한 오픈소스 프레임워크(코드·도구 모음)로, 전 세계 개발자들이 가장 많이 사용해 업계 표준으로 자리잡았다. 그동안 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)와 병렬 연산 소프트웨어 플랫폼 쿠다에 최적화된 형태로 발전해 왔기에 파이토치를 쓰는 기업들은 자연스럽게 엔비디아 제품을 선택하는 경우가 대부분이었다.



두 회사의 협력은 서로에게 ‘윈윈’이라는 평가다. 이번 프로젝트가 완료되면 개발자들은 파이토치를 그대로 쓰면서 하드웨어만 구글 TPU로 바꾸는 것이 가능해진다. 기업들이 TPU 도입을 주저하게 만들었던 진입장벽 중 하나가 사라지는 셈이다. 메타로서는 엔비디아 의존도를 낮추는 기회가 될 수 있다. 메타는 2027년부터 자사 데이터센터에 TPU를 도입하기 위해 수십억 달러 규모의 투자를 검토하는 중이다. 구글 TPU의 활용 범위가 넓어질수록 메타의 ‘탈(脫)엔비디아’ 계획에도 힘이 실리게 된다.



엔비디아는 왕좌를 지키기 위해 ‘개방’ 전략을 꺼냈다. 지난 15일 대규모언어모델(LLM) ‘네모트론3 나노’를 오픈소스 형태로 출시했다. 네모트론은 엔비디아가 AI 기업과 개발자들에게 제공하는 추론·학습·연산 프로그램이다. 특히 이번 나노 모델은 성능 면에서 경쟁사 메타의 라마 모델이나 중국 딥시크에 뒤지지 않는 모습을 보였다. 메타가 AI 개발 방향을 폐쇄형으로 전환하고, 딥시크는 보안 문제가 여전히 해소되지 않은 상황에서 네모트론3은 오픈소스 시장에서 상당한 영향력을 발휘할 것으로 전망된다.





GPU 시장 점유율 90%로 사실상 독점 지위에 있는 엔비디아 입장에서는 고객 이탈을 막는 것이 최우선 과제다. 오픈소스 생태계에 힘을 싣는 것도 같은 맥락이다. 무료지만 성능은 최고 수준인 프로그램들을 자사 GPU에 최적화된 상태로 제공함으로써 고객들을 계속 묶어둘 수 있기 때문이다. 엔비디아는 15일 AI 컴퓨팅 작업량 관리 도구 ‘슬럼’의 개발사 스케드MD 인수 사실도 밝혔다. 슬럼은 AI 칩에 작업을 효율적으로 분배하고 관리하는 프로그램이다. 전 세계 상위 500대 슈퍼컴퓨터 중 상위 10개 시스템과 100위권 내 시스템의 절반 이상이 슬럼을 채택해 사용 중이다. 엔비디아는 슬럼 역시 계속 오픈소스 형태로 유지하며 개발을 지원한다는 방침이다.



박선영 기자 pomme@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 인공지능(AI) 칩 시장의 최강자 엔비디아를 겨눈 추격자들의 견제가 매섭다. 구글은 자체 설계한 AI 반도체 ‘텐서처리장치(TPU)’의 생태계 확장을 위해 메타와 손을 잡았다. 메타가 개발한 개발자 도구를 구글 TPU와 호환시켜 경쟁력을 높인다는 전략이다. 시장 수성이 필요한 엔비디아는 오픈소스 투자를 확대하며 ‘고객 묶어두기’에 나섰다.지난 17일(현지시간) 로이터통신에 따르면 구글은 최근 메타와 함께하는 내부 프로젝트 ‘토치 TPU’를 가동했다. 메타의 AI 개발 도구 ‘파이토치’가 구글의 TPU에서도 원활히 구동되도록 한다는 내용이다. 파이토치는 AI 모델을 만들고 학습시키는 데 필요한 오픈소스 프레임워크(코드·도구 모음)로, 전 세계 개발자들이 가장 많이 사용해 업계 표준으로 자리잡았다. 그동안 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)와 병렬 연산 소프트웨어 플랫폼 쿠다에 최적화된 형태로 발전해 왔기에 파이토치를 쓰는 기업들은 자연스럽게 엔비디아 제품을 선택하는 경우가 대부분이었다.두 회사의 협력은 서로에게 ‘윈윈’이라는 평가다. 이번 프로젝트가 완료되면 개발자들은 파이토치를 그대로 쓰면서 하드웨어만 구글 TPU로 바꾸는 것이 가능해진다. 기업들이 TPU 도입을 주저하게 만들었던 진입장벽 중 하나가 사라지는 셈이다. 메타로서는 엔비디아 의존도를 낮추는 기회가 될 수 있다. 메타는 2027년부터 자사 데이터센터에 TPU를 도입하기 위해 수십억 달러 규모의 투자를 검토하는 중이다. 구글 TPU의 활용 범위가 넓어질수록 메타의 ‘탈(脫)엔비디아’ 계획에도 힘이 실리게 된다.엔비디아는 왕좌를 지키기 위해 ‘개방’ 전략을 꺼냈다. 지난 15일 대규모언어모델(LLM) ‘네모트론3 나노’를 오픈소스 형태로 출시했다. 네모트론은 엔비디아가 AI 기업과 개발자들에게 제공하는 추론·학습·연산 프로그램이다. 특히 이번 나노 모델은 성능 면에서 경쟁사 메타의 라마 모델이나 중국 딥시크에 뒤지지 않는 모습을 보였다. 메타가 AI 개발 방향을 폐쇄형으로 전환하고, 딥시크는 보안 문제가 여전히 해소되지 않은 상황에서 네모트론3은 오픈소스 시장에서 상당한 영향력을 발휘할 것으로 전망된다.GPU 시장 점유율 90%로 사실상 독점 지위에 있는 엔비디아 입장에서는 고객 이탈을 막는 것이 최우선 과제다. 오픈소스 생태계에 힘을 싣는 것도 같은 맥락이다. 무료지만 성능은 최고 수준인 프로그램들을 자사 GPU에 최적화된 상태로 제공함으로써 고객들을 계속 묶어둘 수 있기 때문이다. 엔비디아는 15일 AI 컴퓨팅 작업량 관리 도구 ‘슬럼’의 개발사 스케드MD 인수 사실도 밝혔다. 슬럼은 AI 칩에 작업을 효율적으로 분배하고 관리하는 프로그램이다. 전 세계 상위 500대 슈퍼컴퓨터 중 상위 10개 시스템과 100위권 내 시스템의 절반 이상이 슬럼을 채택해 사용 중이다. 엔비디아는 슬럼 역시 계속 오픈소스 형태로 유지하며 개발을 지원한다는 방침이다.박선영 기자 pomme@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지