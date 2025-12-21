다시 청와대 시대… “국민 소통 더 많아질 것”
대통령 집무실 이전 작업 들어가
‘구중궁궐’ 우려 불식시킬지 주목
대통령 집무실이 3년7개월 만에 청와대로 복귀한다. 국민과 공간적으로 완전히 분리된 청와대에서 이재명 대통령이 구중궁궐 우려를 불식시킬 수 있을지 주목된다.
대통령실은 21일부터 이전 작업에 착수했다. 역대 정부에서 청와대는 폐쇄적인 업무 구조가 공통으로 지적돼 왔다. 대통령 관저도 경내에 있어 매일 대통령의 실제 업무 공간과 동선은 외부에서 파악할 수 없다. 국민이나 외빈 초청 행사도 모두 경내에서 이뤄져 공식 설명이 없으면 알 수 없는 구조다. 서별관회의나 청와대 인근 국정원 안가 회동 등 비공개 회동도 잦아 ‘비선 실세’나 ‘문고리’ 논란이 고질병처럼 불거졌다. 헌법재판소는 2017년 박근혜 전 대통령 탄핵심판 과정에서 최순실씨에 대해 이른바 ‘보안 손님’이라는 이유로 출입 기록조차 명확히 남기지 않은 관행을 문제 삼기도 했다.
이는 정권이 바뀔 때마다 청와대를 민심과 괴리된 권력 공간으로 인식하게 하는 요인으로 자리 잡았다. 문재인정부 당시 한 청와대 공직자는 “당시 소통에 대한 불만이 적지 않았다”며 “지지율 하락 등의 이유로 언론과의 소통을 늘리려는 노력이 줄어든 측면도 있었다”고 말했다.
대통령실은 온라인 생중계 확대, 비서·안보·정책 ‘3실장’과 이 대통령 집무실의 공간 통합, 열린 경호 등을 통해 소통 행보를 강화할 것이라고 설명했다. 대통령실 고위 관계자는 “실장과 수석들을 한 공간에 모은 것은 이 대통령이 수시로 보고를 받고 토론하겠다는 것”이라며 “이 대통령과 국민의 소통도 더 많아질 것”이라고 말했다. 강훈식 대통령 비서실장도 지난 7일 기자간담회에서 “청와대 이전 이후 생중계를 더 확충할 계획”이라고 밝혔다.
대통령경호처는 검문과 통제를 최소화하는 ‘열린 경호, 낮은 경호’ 원칙을 유지하겠다는 방침이다. 광화문에서 경복궁과 청와대 일대를 잇는 이른바 ‘댕댕런’ 도심 러닝코스 역시 시민들의 이용을 제한하지 않기로 했다. 청와대 인근에서 시민의 목적지를 확인하거나 물품 검사를 하는 방식의 검문소 운영도 하지 않겠다고 밝혔다.
