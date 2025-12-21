서울대 기말시험서 또 집단 커닝
군 휴학생 원격강좌… 시험 무효처리
서울대 학부 교양강의 기말시험에서 부정행위 정황이 포착돼 시험 결과가 전면 무효 처리됐다. 비대면 시험과 인공지능(AI) 활용 부정행위 논란이 이어지면서 대책 마련을 촉구하는 목소리가 한층 커진 모습이다.
21일 서울대에 따르면 지난 10일 비대면으로 치러진 자연과학대학 ‘지구환경변화’ 기말시험에서 수강생 36명 중 절반 가까이가 부정행위를 한 것으로 의심되는 로그 기록이 발견됐다. 교수 측은 온라인상 부정행위를 막기 위해 시험 문제를 화면에 띄워놓고 다른 창을 보면 로그 기록이 남도록 했다. 이를 확인하는 과정에서 학생 10여명의 부정행위 정황을 적발했다는 것이다. 다만 로그 기록에는 학생들이 어떤 화면을 봤는지에 대한 구체적인 정보가 담겨 있지 않다.
담당 교수는 시험 결과를 전면 무효처리하고 소논문 과제물을 제출하도록 했다. 해당 강의는 군 복무 휴학생을 위한 군 원격강좌로, 수업과 시험이 모두 온라인으로 진행됐다.
서울대 온라인 커뮤니티 ‘에브리타임’에는 학생들의 불만 섞인 글이 올라왔다. 한 학생은 “부정행위 안 하고 시험 본 사람들은 뭐가 되는 거냐”며 “심지어 과제 기한도 공지 후 일주일이면 대체 어쩌라는 거냐”고 말했다. 다른 수강생은 “중간·기말고사 모두 공부 다 하고 힘들게 시험 봤더니 소논문 제출이라니 말이 되냐”며 “정당하게 본 사람들은 바보라서 공부한 거냐”고 지적했다.
서울대는 대학 본부 차원에서 부정행위 대응책을 마련 중이다. 시험 공정성을 확보하기 위해 가급적 오프라인으로 평가를 시행하고, 온라인 시험 시에는 오픈북 시험이나 과제형 평가로 대체하는 방안을 논의 중이다.
서울대는 AI 활용 가이드라인도 만들고 있다. 가이드라인에는 수강생이 강의계획서를 통해 AI 사용 여부에 대한 교수 방침을 명확히 확인할 수 있도록 하는 내용이 포함됐다. 서울대는 가이드라인에 대한 구성원 의견 등을 반영해 최종안을 확정할 예정이다. 앞서 서울대에서는 지난달 교양 과목 ‘통계학실험’ 중간고사에서 일부 학생의 AI 활용 부정행위가 적발돼 성적이 무효 처리됐다.
