대전·충남 통합 반대하던 與, 대통령이 제안하자 “적극 통합”
본보, 지역 정치권 회의록 등 분석
민주당, 포퓰리즘 지적 목소리
국힘은 “수도권 집중 대응책 필요”
이재명 대통령의 ‘톱다운식’ 지시로 대전·충남 논의가 본격화됐지만 정작 여권은 통합 논의에 강도 높게 비판 목소리를 내온 것으로 파악됐다. 지방선거가 채 6개월도 남지 않은 상황에서 여당은 입장을 바꿔 적극 통합에 나서야 하고, 논의를 주도했던 야당은 여권발 논의에 협조 여부를 고민해야 하는 난감한 처지가 됐다.
21일 국민일보가 대전시의회와 충남도의회 회의록, 각 시도당 논평을 분석한 결과 여당은 국민의힘 소속 이장우 대전시장과 김태흠 충남도지사가 주도했던 통합 논의를 적극 견제해 왔다. 더불어민주당 소속 김선태 충남도의원은 지난 9월 도의회 본회의에서 대전·충남 통합을 두고 “부작용에 대한 문제점도 간과할 수 없다”며 “다수결로 결정하고 밀어붙일 일은 아니라고 본다”고 지적했다. 안장헌 도의원도 지난 7월 본회의에서 “도대체 누구를 위한 통합이냐”며 “제대로 된 여론조사를 통해 결과를 받고 의결하면 안 되겠나. 보류하고 생각할 기회를 가져야 한다”고 반대했다.
지난해 11월 대전시와 충남도가 통합 추진을 위한 공동선언문을 채택하자 민주당 충남도당은 “정치적 의도가 다분한 매우 성급한 선언”이라며 “반쪽짜리 행정 통합”이라고 비판했다. ‘포퓰리즘’이라는 지적도 있었다. 민주당 대전시당은 “행정 통합이 만병통치약처럼 수도권 일극 체제를 극복하는 해법이라는 단순한 접근은 신중하지 못하다”고 지적했다.
그러나 지난 18일 이 대통령의 지시 이후 여권 기류는 180도 바뀌었다. 민주당은 기존 야당 주도 논의는 실질적 의미가 적고 공론화도 부족했다며 실효성 있는 권한 이양, 적극적인 공론화를 내세웠다. 특위 소속의 한 의원은 “특별시의 권한을 확실하게 보장해 지역주민에게 의미가 있는 통합을 추진할 것”이라고 말했다. 내년 초 타운홀 미팅 형태의 지역 공론화 과정도 검토하고 있다.
국민의힘은 여권의 통합 드라이브를 반대할 명분이 없는 상황이다. 국민의힘 대전시당은 지난 11월 논평에서 “인구 감소, 지역경쟁력 저하, 수도권 집중이라는 현실에 대응하기 위한 중부권의 생존 전략”이라고 강조했었다.
시민사회에서는 여야를 떠나 정치권이 주도하는 통합 논의를 우려하는 목소리도 나온다. 정치공학적 접근을 배제하고, 적극적인 공론화가 필요하다는 뜻이다. 대전참여자치시민연대는 지난 18일 “정치적 이해관계에 따라 속도전으로 밀어붙이는 모양새”라며 “정치권 주도의 일방적 논의를 중단하고 공론화 기구를 구성해 통합의 필요성과 기대효과, 부작용에 대해 치열하게 논쟁하고 검증해야 한다”고 주문했다.
향후 추진 과정에서는 2030세대 설득이 현실적 난관으로 꼽힌다. 최근 지역에서 진행된 대전·충남 통합 관련 여론조사에서는 2030세대의 반대 의견이 우세했다. 대전이 충남에서 분리(1989년)된 뒤 성장한 이들이 통합 필요성을 체감하지 못하고 있다는 분석이 나온다.
성윤수 송경모 한웅희 기자 tigris@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사