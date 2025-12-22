정용진 회장, 트럼프 주니어 등 美 재계 인사들과 연쇄 회동
신세계그룹은 정용진(사진) 신세계그룹 회장이 미국에서 도널드 트럼프 대통령의 장남 도널드 트럼프 주니어, 재계 주요 인사들과 연쇄 회동을 했다고 21일 밝혔다. 정 회장은 글로벌 네트워크를 다지고 신세계그룹의 사업 확장 방안에 대해 논의했다.
정 회장은 지난 16일부터 18일까지 미국 방문 중 플로리다 마러라고 리조트에서 트럼프 주니어와 1789캐피탈 경영진을 만났다. 신세계그룹은 1789캐피탈이 주도하는 플로리다 팜비치 개발 사업의 타당성 검토를 할 예정이다. 미샤 라스킨 ‘리플렉션 AI’ 창업자가 플로리다로 정 회장을 찾아와 신세계그룹과 리플렉션 AI의 협력 방안을 제안한 것으로 전해졌다. 정 회장은 로스앤젤레스(LA)에서는 데이비드 엘리슨 파라마운트 스카이댄스 최고경영자와 만나 화성국제테마파크 투자 협력 상황을 점검했다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사