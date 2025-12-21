코리아 전담반, 캄보디아 스캠 단지 급습… 1명 구출·26명 검거
경찰이 캄보디아 국경 인근 스캠(사기) 범죄단지를 급습해 한국인 피싱범들을 검거하고 감금된 한국인 1명을 구출했다.
21일 경찰청에 따르면 한국과 캄보디아 경찰이 현지에서 합동 근무하는 ‘코리아 전담반’은 지난 18일 캄보디아 프놈펜에서 300㎞ 떨어진 ‘몬돌끼리’ 내 범죄단지에서 피싱 범죄를 벌이던 한국인 26명을 검거하고, 20대 남성 1명을 구출했다. 앞서 경찰청은 지난 2일 112신고를 통해 한국인 감금 피해 사실을 확인하고 코리아 전담반 소속 한국 경찰관 4명을 급파했다. 범죄단지는 베트남과 맞닿은 캄보디아 국경으로부터 불과 50ｍ 떨어져 있었다.
양국 경찰은 합동 작전을 계획했지만 변수가 생겼다. 단지 내 경비원들의 도주 정황이 포착된 것이다. 경찰은 일정을 이틀 당겼고 현지 경찰관 40여명이 즉시 투입됐다. 이들은 건물 외곽을 봉쇄해 도주로를 차단하고 구출 및 일당 검거에 성공했다. 한국 경찰관 4명은 구출된 국민을 프놈펜으로 이송했다.
경찰은 캄보디아 경찰이 현지 조사를 마친 뒤 이들의 국내 송환 등을 캄보디아 정부와 협의할 예정이다. 이재영 경찰청 국제협력관은 “온라인 스캠·보이스피싱 등 범죄 척결에 앞장서겠다”고 말했다.
