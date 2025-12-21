브라운대 총격범, ‘동창생’ MIT 교수도 살해
포르투갈 출신… 브라운대 박사 자퇴
3명 살해 후 숨진 채 발견… 동기 ‘미궁’
미국 브라운대 총격 사건과 매사추세츠공과대(MIT) 교수 피살 사건의 용의자가 숨진 채 발견됐다.
두 사건을 연달아 저지른 용의자는 브라운대 대학원을 다닌 적이 있고, 숨진 MIT 교수와는 30여년 전 포르투갈 대학에서 물리학을 함께 공부한 동창생이었다. 용의자의 사망으로 범행 동기는 미궁에 빠졌다.
20일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 매사추세츠주 연방 검찰은 “브라운대 학생 2명과 MIT 교수 1명을 살해한 용의자는 48세 클라우디우 네베스 발렌트로 확인됐다”며 “발렌트의 시신은 뉴햄프셔주의 한 보관 시설에서 발견됐다”고 밝혔다. 발렌트는 수일 전 총기를 이용해 스스로 목숨을 끊은 것으로 추정되며 보관 시설은 그가 생전에 임대한 곳이라고 검찰은 설명했다.
포르투갈 태생인 발렌트는 2000년 유학생용 F1 비자로 미국에 입국해 2017 년 영주권을 취득했다. 지난 15일 매사추세츠주 브루클라인 아파트에서 발렌트의 총격으로 살해된 누누 루레이루(47) MIT 플라스마과학·핵융합센터 소장 겸 교수 역시 포르투갈 출신이다.
루레이루 교수와 발렌트는 모두 1995 ~2000년 포르투갈 리스본의 공립 고등이공대 물리학과에 재학했다.
발렌트는 2000년 가을부터 이듬해 봄까지 브라운대 물리학과 대학원생으로 박사과정을 밟다가 돌연 휴학한 뒤 2003년 자퇴 처리됐다. 이후 발렌트는 2017년 9월 ‘DV1’으로 불리는 추첨 제도를 통해 미국 영주권을 취득한 것으로 파악됐다.
발렌트는 촉망받던 물리학도의 길이 20여년 전 갑작스럽게 끝난 반면, 루레이루는 꾸준히 업적을 쌓으며 핵융합 분야 권위자로 성장했다.
NYT는 “루레이루는 뛰어난 과학자였고 학생들에게 인기가 많은 교육자였다”며 “발렌트와 루레이루가 포르투갈을 떠난 뒤에도 연락을 주고받았는지, 삶의 행적이 얼마나 겹쳤는지가 불분명해 범행 동기는 더 깊은 미궁 속으로 들어갔다”고 전했다.
발렌트는 루레이루를 살해하기 이틀 전(지난 13일)에는 로드아일랜드주 소재 브라운대의 한 강의실에 들어가 총을 쐈다. 당시 브라운대 공화당 조직 부회장 엘라 쿡과 신경외과 전문의 지망생인 우즈베키스탄 출신 무함마드 아지즈 아무르조코브가 숨졌고, 9명이 다쳤다.
크리스티 놈 국토안보장관은 엑스에서 “발렌트가 DV1 제도로 영주권을 얻었다. 이 악랄한 자에게 허용돼선 안 됐다”며 “도널드 트럼프 대통령이 DV1 제도 폐지를 지시했다”고 밝혔다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
