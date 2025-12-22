항공·생활 혜택 동시에… 월 2000마일리지 적립
BC카드
BC카드는 항공 마일리지 적립으로 큰 호응을 얻었던 ‘에어플러스 카드’의 ‘시즌2 라인업’을 출시했다고 22일 밝혔다.
이번에 선보이는 BC 바로카드(자체발급카드) 라인업은 ‘에어 마스터’와 ‘에어 맥스’ 2종이다. 두 상품은 공통적으로 카드 이용금액 1500원당 대한항공 스카이패스 1마일리지 기본 적립, 이용금액 100만원당 200마일리지 보너스 적립이 제공된다.
추가 적립은 두 카드 모두 월 최대 2000마일리지까지 가능하다. 연회비는 에어 마스터가 2만9000원, 에어 맥스는 4만3000원이다.
다만 추가 마일리지 적립 혜택이 제공되는 가맹점 종류에 차이가 있다. 에어 마스터 카드는 주유소, 액화석유가스(LPG) 전기차 충전소, 대중교통 등 주유·교통 업종에서 전월 실적 50만원 이용 시 기본 적립 외 1500원당 1마일리지 추가 적립이 가능하다. ‘쇼핑 특화’ 상품인 에어 맥스 카드는 쿠팡 컬리, 다이소, 카페 등 가맹점과 아파트 관리비 등에 추가 적립 혜택이 적용된다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사