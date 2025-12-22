상용차 차주 위한 무료 일감 중개 ‘콜 오더’ 선봬
현대커머셜
현대커머셜은 물류업에 종사하는 상용차 차주들에게 신뢰성 높은 일감을 무료로 중개하는 ‘콜 오더’ 서비스를 선보인다고 22일 밝혔다.
그동안 차주들이 사용하던 물류 중개 플랫폼은 월 이용료에 더해 건별로 수수료까지 내야 하는 비용 부담이 있었다. 화물 무게, 적재 형태 등 일감 정보가 부정확하게 기재돼 차주들이 불편을 겪는 경우도 적지 않았다.
현대커머셜은 이 같은 어려움을 해결하기 위해 콜 오더 서비스를 출시했다. 앞으로 차주들은 현대커머셜 ‘고트럭’ 애플리케이션(앱)을 내려받으면 쉽게 일감을 찾을 수 있다. 화물을 보유한 화주사가 운송 지원 시스템에 접속해 직접 발주한 일감들이다. 고트럭 앱은 콜 오더 서비스 외에도 ‘내 차 팔기’ ‘앱 명세서 서비스’ 등 상용차 차주를 위한 다양한 맞춤형 혜택을 제공한다.
현재 콜 오더에서는 현대모비스의 연구소 일감을 단독으로 중개하고 있다. 현대커머셜은 신뢰도 높고 운임료가 안정적인 대기업 계열 화주사와의 전속 계약을 통해 양질의 물량을 지속적으로 공급한다는 계획이다.
