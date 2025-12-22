시사 전체기사

상용차 차주 위한 무료 일감 중개 ‘콜 오더’ 선봬

입력:2025-12-22 18:05
현대커머셜


현대커머셜은 물류업에 종사하는 상용차 차주들에게 신뢰성 높은 일감을 무료로 중개하는 ‘콜 오더’ 서비스를 선보인다고 22일 밝혔다.

그동안 차주들이 사용하던 물류 중개 플랫폼은 월 이용료에 더해 건별로 수수료까지 내야 하는 비용 부담이 있었다. 화물 무게, 적재 형태 등 일감 정보가 부정확하게 기재돼 차주들이 불편을 겪는 경우도 적지 않았다.

현대커머셜은 이 같은 어려움을 해결하기 위해 콜 오더 서비스를 출시했다. 앞으로 차주들은 현대커머셜 ‘고트럭’ 애플리케이션(앱)을 내려받으면 쉽게 일감을 찾을 수 있다. 화물을 보유한 화주사가 운송 지원 시스템에 접속해 직접 발주한 일감들이다. 고트럭 앱은 콜 오더 서비스 외에도 ‘내 차 팔기’ ‘앱 명세서 서비스’ 등 상용차 차주를 위한 다양한 맞춤형 혜택을 제공한다.

현재 콜 오더에서는 현대모비스의 연구소 일감을 단독으로 중개하고 있다. 현대커머셜은 신뢰도 높고 운임료가 안정적인 대기업 계열 화주사와의 전속 계약을 통해 양질의 물량을 지속적으로 공급한다는 계획이다.

