경기도, 전국 최초 ‘피지컬AI 랩’ 개설… 제조기업 AI 전환 선도
성남 센터엠 지식산업센터에 피지컬AI 실증 거점별 조성
경기도는 전국 최초로 성남 센터엠 지식산업센터에 제조 현장 실증 기반 ‘피지컬인공지능(AI) 랩’을 열었다고 21일 밝혔다.
피지컬AI는 휴머노이드 로봇이나 자율주행차 등 실물 하드웨어에 탑재하는 AI로, 제조 현장의 구조적 변화를 이끄는 핵심 기술이다. 피지컬AI 랩은 중소 제조기업이 AI 기반 자동화 기술을 실제 제조 환경에서 시험·검증할 수 있도록 구축된 실증 거점이다.
피지컬AI 랩에는 총 6개 기업이 입주할 예정으로, 기업당 최대 3년간 입주할 수 있다. 입주기업은 산업용 로봇팔과 자율이동로봇(AMR), 3D 이동형 셔틀 등 첨단 장비를 통해 공정 테스트와 데이터 수집, AI 기반 자동화 적용을 무료로 실증할 수 있다.
도는 입주기업을 통해 향후 3년간 매출 1000억원, 고용창출 150명, 특허 출원·등록 등 기술개발 50건의 성과를 목표로 하고 있다. 또 입주기업뿐 아니라 멤버십 기업에도 AI 실증 인프라를 개방해 피지컬AI 분야 전반으로 성과가 확산될 수 있도록 지원할 계획이다.
피지컬AI 랩은 경기도 AI 클러스터 6개 거점(판교·성남·부천·시흥·하남·의정부) 가운데 가장 먼저 조성됐다. 나머지 거점에는 내년 2월 말 통합 개소를 목표로 준비 중이다. 도는 향후 거점 간 네트워크를 강화하고 국내외 기관과 연계를 확대해 도내 AI 기업의 경쟁력을 높일 계획이다.
경기도는 피지컬AI 랩을 시작으로 도 전역을 피지컬AI 실증·확산 허브로 조성하고, 제조 분야를 넘어 재난 안전과 생활 돌봄 분야까지 활용을 확대할 방침이다.
고영인 경기도 경제부지사는 “AI가 소프트웨어를 넘어 로봇과 설비로 확장되는 피지컬AI 전환의 ‘골든타임’에, 국내 최초로 제조 현장 실증 기반을 마련한 것은 매우 의미 있는 출발”이라며 “경기 피지컬AI 랩을 중심으로 현장 맞춤형 실증과 단계적 확산을 통해 도내 제조업의 AI 전환을 적극 지원하겠다”고 말했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
