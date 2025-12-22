대전·충남 통합 속도 내는데… 전주·완주 통합 여전히 제자리
28년째 논의… 아직 행정절차단계
지역 이견, 정치의제화 한계 노출
“찬반 떠나 정부 의지·판단 필요”
대전·충남 통합 논의가 속도를 내기 시작했지만 28년째 논의가 이어져 온 전북 전주·완주 통합은 여전히 답보 상태다.
대전·충남 통합은 이미 광역단체장 간 합의와 특별법 발의가 이뤄진 상태다. 이재명 대통령이 지난 18일 대전·충남 민주당 의원들 초청 오찬간담회에서 통합 단체장 선출 발언을 계기로 통합 논의는 중앙 정치 의제로 부상했고, 국회 논의 역시 속도를 낼 것이란 관측이 나온다. 정치권 안팎에서는 대전·충남 통합이 정부의 지방균형발전 전략을 상징하는 첫 사례로 자리매김할 가능성도 거론된다.
반면 전주·완주 통합 논의는 정체 국면을 벗어나지 못하고 있다. 민간 추진기구가 주민 서명을 모아 행정안전부에 제출했지만 주민투표 실시 여부에 대한 정부의 공식 판단은 아직 나오지 않았다. 통합 논의는 중앙 정치 무대의 주요 의제로 다뤄지지 못한 채 행정 절차 단계에 머물러 있다.
전북도와 전주시는 통합 논의의 여지를 남겨두고 있다. 김관영 전북지사는 “민선 8기 내 전주·완주 통합의 불씨는 여전히 살아 있다”고 밝혔고, 우범기 전주시장도 “이미 법적 절차가 진행 중인 상황이고 물리적으로 필요한 기간이 완전히 소멸한 것은 아니다”라고 말했다. 반면 완주군 정치권과 지역사회에서는 통합 반대 입장을 고수하고 있다.
정치권에서는 두 지역의 통합 속도 차이가 정치적 환경과 영향력의 차이에서 비롯됐다는 분석도 나온다. 대전·충남은 광역 단위 개편이라는 상징성과 대통령 공약, 지방선거 일정이 맞물리며 중앙 정치권의 동력을 확보한 반면, 전북은 기초단체 통합임에도 지역 내 이견을 좁히지 못하면서 중앙 정치 의제화에 한계를 드러내고 있다는 것이다.
최형열 전북도의회 기획행정위원장은 “통합 이슈가 장기간 부각되면서 행정의 우선순위가 왜곡되는 측면도 있다”며 “행정통합은 당사자인 두 자치단체가 자율적으로 추진해야 할 사안”이라고 지적했다.
이 대통령이 강조한 초광역화 구상은 수도권과 충청권, 부울경, 대구·경북 등을 축으로 한 ‘5극 체제’를 전제로 한다. 전북은 특별자치도로서의 역할을 부여받았지만 내부 행정 통합 논의에서는 좀처럼 돌파구를 찾지 못하는 모습이다.
전북지역 정치권과 시민사회에서는 “대전·충남 통합은 갈등이 없어서가 아니라 중앙정부 의지가 제도화 단계로 이어졌기 때문”이라며 “전주·완주 통합 역시 찬반을 떠나 정부 차원의 판단이 필요하다”는 목소리가 나온다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
