월평균 환율 6개월 연속 올라… 내년 소비자 물가 들썩일 조짐

원·달러 월평균 환율이 6개월째 고공행진을 기록하며 내년 소비자 물가가 재차 들썩일 조짐을 보이고 있다. 한국은행을 비롯한 국내외 주요 기관이 물가 상승률 전망치를 높여 잡기 시작한 가운데, 연말 환율을 진정시키기 위한 국민연금의 대규모 환 헤지도 이르면 이번 주 본격화할 전망이다.



21일 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 따르면 원·달러 월평균 환율은 지난 7월(1376.92원)부터 지난달(1460.44원)까지 매달 오름세를 기록했다. 이달 1~19일 평균 환율은 1472.49원으로, 이런 흐름이 이어진다면 6개월 연속으로 전월 대비 고점을 경신하게 된다.



고환율로 인한 물가 상승 압력도 거세지고 있다. 한은이 집계한 지난달 수입물가지수(141.82)는 전월 대비 2.6% 오르며 지난해 4월(3.8%) 이후 1년7개월 만에 가장 큰 폭으로 상승했다. 지난달 생산자물가지수도 0.3% 올라 3개월 연속 오름세를 이어갔고, 소비자 물가도 지난 9월(2.1%)부터 10월과 지난달(모두 2.4%)까지 석 달째 2%를 웃돌고 있다. 생계형 물가 현황을 보여주는 생활물가지수도 지난달 2.9%나 오르며 지난해 7월(3.0%) 이후 1년4개월 만에 가장 가파르게 뛰었다.



고환율 여파는 내년 물가 전망에도 먹구름을 드리운다. 한은은 내년 소비자 물가 상승률 전망치를 지난달 27일 2.0%에서 2.1%로 0.1% 포인트 높여 잡았다. 지난 17일 발표한 ‘물가안정목표 운영상황 점검’ 보고서에선 현 수준의 환율이 내년까지 이어진다면 2.3%까지 오를 수 있다고 전망했다. 아시아개발은행(ADB)도 최근 한국의 내년 물가 상승률 전망치를 지난 9월(1.9%)보다 0.2% 포인트 높인 2.1%로 제시했다. 국제금융센터가 집계한 주요 투자은행(IB) 8곳의 내년 물가 상승률 평균 전망치도 지난달 말 기준 1.9%로 한 달 전보다 0.1% 포인트 올랐다.



외환시장 안팎에선 원·달러 환율 수준을 낮추기 위해 국민연금이 조만간 한국은행과의 외환 스와프를 통한 대규모 환 헤지에 나설 것으로 전망한다. 기업과 금융사는 연말 환율 종가를 기준으로 사업 보고서를 작성한다. 고환율로 인한 재무제표 악화를 막으려면 ‘종가 관리’가 필요한 상황이다.



국민연금과 한국은행의 외환 스와프가 가동되면 국민연금은 해외 자산을 구매할 때 필요한 달러를 시장에서 사들이지 않고 한은 보유액에서 잠시 꺼내 쓰게 된다. 또 국민연금이 해외 자산 보유 위험을 낮추기 위해 갖고 있던 달러 일부를 내다 팔면서 환율 상승 압력은 낮아지는 효과가 발생한다. 이러한 환 헤지는 한 번 시작되면 상당 기간 대규모로 이어지는 만큼 환율 오름세는 내년 상반기까지 다소 진정 국면에 들어설 수 있다.



이억원 금융위원장은 이날 KBS 일요진단에 출연해 최근 환율 상황에 대해 “경계감이 있는 것이 사실”이라면서 “상황을 예의 주시하면서 필요 시 언제든 시장 안정 조치를 시행하겠다”고 말했다.



세종=양민철 기자, 김진욱 기자 listen@kmib.co.kr



