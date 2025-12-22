주토피아 2, 올해 개봉작 중 첫 ‘600만 관객’ 돌파
21일 기준 608만 6893명 기록
역대 국내 개봉 애니메이션 중 5위
디즈니 애니메이션 영화 ‘주토피아 2’(사진)가 올해 개봉작 가운데 처음으로 관객 600만명을 돌파했다. 지난해 9월 ‘베테랑 2’ 이후 약 1년 2개월 만에 600만 관객 기록이 다시 나왔다.
‘주토피아 2’는 21일 영화관입장권 통합전산망 기준으로 전날 관객 25만 8000여명을 추가하며 누적 관객 수 608만 6893명을 기록했다. 역대 국내 개봉 애니메이션 가운데 누적 관객 순위 5위에 해당하는 성적이다.
1위는 2019년 1376만명을 동원한 ‘겨울왕국 2’이다. 이어 ‘겨울왕국’(2014·1032만), ‘인사이드 아웃 2’(2024·879만), ‘엘리멘탈’(2023·724만)이 뒤를 잇고 있다. 상위 5편은 모두 디즈니·픽사 작품이다.
종전까지 올해 국내 박스오피스 1위를 지켰던 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’은 누적 관객 568만명으로 6위로 내려앉았다. 7위는 ‘스즈메의 문단속’(2023·558만)이다.
‘주토피아 2’는 토끼 경관 주디와 경찰이 된 여우 닉이 100년 만에 주토피아 도시에 등장한 파충류에 얽힌 미스터리를 추적하는 이야기다. 2016년 개봉한 전작 ‘주토피아’는 국내에서 471만 관객을 동원했다.
