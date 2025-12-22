시사 전체기사

LG유플러스 임직원 ‘희망산타’ 변신

입력:2025-12-22 01:52
영락보린원 어린이들에게 선물
LG, 이웃사랑성금 120억원 기부

LG유플러스의 임직원들이 지난 19일 크리스마스를 앞두고 서울 용산구에 위치한 영락보린원 어린이들을 위해 희망산타로 변신했다. 사진은 홍범식 LG유플러스 사장이 희망산타로 변신해 어린이에게 선물을 전달하는 모습. LG유플러스 제공

LG유플러스는 임직원들이 크리스마스를 앞두고 서울 용산구의 영락보린원을 찾았다고 21일 밝혔다.

홍범식 사장을 포함한 임직원 47명은 지난 19일 희망산타로 변신해 영락보린원 어린이들에게 크리스마스 선물과 손편지를 전달했다. 임직원들은 현장에서 크리스마스 트리를 만들고, 영락보린원 어린이들이 준비한 캐롤 공연도 함께 감상했다. LG유플러스는 2017년부터 매년 영락보린원과 함께 희망산타 행사를 진행해 왔다. 비대면 학습을 위한 태블릿PC 지원 등 아동 교육 환경 개선에도 꾸준히 참여하고 있다.

그룹 전체 차원의 연말 기부도 26년째 이어가는 중이다. LG그룹은 지난 18일 사회복지공동모금회에 연말 이웃사랑성금 120억원을 전달했다. 올해까지 LG그룹이 기부한 누적 성금은 2500억원을 넘어섰다.

박선영 기자 pomme@kmib.co.kr

