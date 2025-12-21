美 쿠팡 모회사 주주 집단소송… ‘통제 책임자’ 김범석 상대
“정보 유출 사고 공시 의무 위반” 소비자 피해 집단소송도 추진
한국 쿠팡의 개인정보 유출 사태와 관련해 미국 증시에 상장된 모회사 쿠팡Inc와 김범석(사진) 의장 등을 겨냥한 주주 집단소송이 제기됐다. 중대한 사이버 보안 사고를 인지하고도 제때 공시하지 않아 주주들에게 피해를 줬다는 취지다. 원고 측은 김 의장을 쿠팡Inc의 운영과 공시를 최종적으로 통제한 책임자로 적시했다.
20일(현지시간) 캘리포니아 북부연방법원에 따르면 쿠팡Inc의 주주인 조셉 베리는 지난 18일 쿠팡Inc 법인과 김 의장, 거라브 아난드 최고재무책임자(CFO)를 상대로 증권 집단소송을 제기했다.
원고는 소장에서 김 의장과 아난드를 쿠팡Inc의 ‘통제 책임자(controlling person)’로 지목했다. 특히 김 의장에 대해서는 최고경영자(CEO)이자 이사회 의장이라는 지위를 근거로 미 증권거래위원회(SEC)에 제출하는 공시 문서의 내용을 통제할 권한을 갖고 있다고 봤다.
원고는 김 의장 등이 중대한 보안 사고를 인지한 뒤 4영업일 이내에 공시해야 한다는 의무를 위반했다고 지적했다. 쿠팡은 지난 16일 개인정보 유출 사실을 미 증권 당국에 공시했는데, 이는 11월 18일 사고 사실을 인지한 뒤 SEC 규정이 요구하는 공시 기한을 넘긴 것이라는 게 원고 측 설명이다. 원고는 사고 공개 이후 그 결과 주가가 하락하면서 투자자들이 손실을 입었다고 주장했다.
원고인 베리는 비슷한 상황의 다른 주주들을 대변해 이번 소송을 제기했으며 집단소송 성격을 고려할 때 소송 참여 원고는 더 늘어날 수 있다. 이번에 제기된 소송은 미 증권법에 따른 주주 집단소송이다. 이와 별개로 정보유출 피해에 관한 소비자 집단소송도 미국에서 추진되고 있다.
