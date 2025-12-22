GS건설, 올해 도시정비 수주액 6.3조 달성
GS건설이 올해 도시정비사업 연간 누적 수주액 6조3000억원을 달성했다. 연간 총 10개 단지의 도시정비사업을 따내며 3년 만에 수주액 6조원대를 넘겼다.
GS건설은 최근 성북1구역 공공재개발 사업(사진)의 시공사로 선정됐다고 21일 밝혔다. 이 사업은 서울 성북구 성북동 179-68번지 일원에 2086가구가 들어서는 대규모 공공재개발이다. 총공사비는 9278억원이다.
GS건설은 올해 총 10개 단지의 도시정비사업을 수주해 전국에 총 1만5980가구를 공급할 예정이다. 주요 수주 단지로는 서울 잠실우성아파트 재건축사업(1조6427억원), 서울 봉천14구역 재개발사업(6275억원) 등이 있다. 올해 누적 수주액은 총 6조3461억원을 달성했다. 수주액이 6조원대를 넘어선 건 2022년(17개 단지·7조1480억원) 이후 3년 만이다.
브랜드 ‘자이’가 쌓아온 기술·상품 노하우가 이번 성과의 원인이라고 GS건설은 분석했다. 자이는 최근 부동산R114가 발표한 ‘2025 베스트 아파트 브랜드’ 조사에서 종합 1위에 올랐다.
GS건설 관계자는 “내년에도 성수전략1구역 재개발, 서초진흥아파트 재건축, 압구정 재건축, 성산시영아파트 재건축 등 주요 도시정비사업에서 최선을 다하겠다”고 말했다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
