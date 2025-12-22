HD현대重, 페루 차세대 잠수함 공동개발
페루 대통령까지 계약식 참석
HD현대중공업은 지난 19일(현지시간) 페루 수도 리마의 국영 시마조선소에서 페루 해군·시마조선소와 함께 차세대 잠수함 공동개발 계약을 체결했다고 21일 밝혔다. 페루 정부는 잠수함 사업을 통해 해군력 현대화와 조선산업 역량 강화를 구상하고 있다.
이번 계약은 ‘2025 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의’ 때 합의한 ‘잠수함 공동개발·공동건조 관련 의향서’의 후속 조치다. 페루 정부의 작전 요구사항을 반영한 페루형 차세대 잠수함 설계에 초점을 맞추고 있으며, 다음 달부터 11개월간 공동개발이 진행될 예정이다.
HD현대중공업은 광대한 태평양 연안과 수심 3000m 이상의 복잡한 해저지형 등 페루 해군의 작전환경 요소를 반영한 맞춤형 설계를 도출하고 최신 장비 패키지·무장·통신체계 등을 적용할 예정이다.
계약 체결 현장에 직접 나온 호세 헤리(사진 가운데) 페루 대통령은 “이번 계약은 페루의 조선산업 강화뿐 아니라 양국 간 실질적, 전략적 협력의 상징”이라며 “강력한 의지를 갖고 이 사업을 추진해 나갈 것”이라고 말했다. 주원호 HD현대중공업 함정·중형선사업부 대표는 “우리의 모든 기술력과 노하우를 바탕으로 페루 해군의 작전 환경과 수요를 반영한 최적의 잠수함을 개발할 것”이라고 밝혔다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
