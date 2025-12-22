울산시 공무원, 자원봉사로 온기나눔 문화 확산
올해 1만3226시간 봉사 달성
공무원가족 프로그램도 ‘눈길’
울산시 공무원 자원봉사 활동이 연간 목표를 크게 웃돌면서 공직사회 전반에 ‘온기나눔’ 문화가 확산되고 있다.
울산시는 올해 1월부터 12월 2일까지 공무원과 동아리·동호회, 시 산하 공공기관을 대상으로 자원봉사 활동을 추진한 결과 총 1만3226시간의 봉사 실적을 달성했다고 21일 밝혔다. 연간 목표치인 9000시간 대비 147%에 해당하며, 전년도 실적 8962시간 보다 증가했다.
올해 자원봉사 활동은 시정 핵심과제인 ‘온기로 하나 되는 따뜻한 울산’ 실현을 목표로 공직사회가 지역사회 나눔을 선도하는 데 초점을 맞춰 추진됐다. 총 1562명의 공무원과 공공기관 직원이 개인 봉사, 가족 봉사, 동아리·동호회, 공공기관 참여, 헌혈 등 다양한 방식으로 봉사에 참여했다.
특히 공무원 가족이 함께 참여하는 ‘가족 핸즈온 봉사 프로그램’이 눈에 띄는 성과를 냈다. 환경 입체책(팝업북) 400권을 제작해 관내 아동복지시설 23곳에 기부하는 활동을 펼쳐 전년보다 봉사 시간이 406% 증가하며 가족 단위 자원봉사 문화 확산의 대표 사례로 평가받고 있다.
신규 임용 후보자들도 관내 사회복지시설 5곳에서 시설 정화와 프로그램 보조 활동에 참여하며 공직자로서의 봉사의식을 다지는 계기를 마련했다.
시는 내년에도 ‘2026년 공무원 자원봉사 활성화 계획’을 수립해 참여 기반과 지원 체계를 더욱 강화할 방침이다. 시 관계자는 “앞으로도 현장 중심의 다양한 봉사 프로그램을 통해 지역사회와 함께하는 온기 나눔 문화를 지속해서 확산해 나가겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사