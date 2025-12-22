“꿈을 믿으라”… ‘59골’ 음바페, 호날두와 ‘한 해 최다골’ 동률
‘세계적 골잡이’ 킬리안 음바페(레알 마드리드)가 올해 마지막 경기에서 자신의 우상 크리스티아누 호날두(알나스르)의 구단 단일 연도 최다골 기록으로 어깨를 나란히 했다. 음바페는 대기록 달성 직후 호날두의 시그니처인 ‘호우 세리머니’를 펼치며 존경심을 드러냈다.
음바페는 21일(한국시간) 스페인 마드리드의 산티아고 베르나베우에서 펼쳐진 세비야와의 2025-2026 스페인 프리메라리가 18라운드 경기에서 올해 공식전 59번째 골을 터뜨렸다. 음바페는 팀이 1-0으로 앞선 후반 41분 동료 호드리구가 얻어낸 페널티킥을 침착하게 차 넣었다.
이 득점으로 음바페는 호날두가 2013년 레알 마드리드 시절 세운 한 해 최다골 기록(59골)과 동률을 이뤘다. 음바페는 올 시즌 레알 마드리드 유니폼을 입고 라리가와 유럽축구연맹 챔피언스리그(UCL), 국제축구연맹(FIFA) 클럽 월드컵, 코파 델레이 등 59차례 공식 경기에 출전해 59골 6도움을 달성했다. 호날두는 2009년부터 2018년까지 레알 마드리드에서 공식전 438경기에 나와 450골을 넣는 최전성기를 보내며 구단 역사에 한 획을 그었다.
득점 직후 호날두의 세리머니를 따라 한 음바페는 구단 인터뷰에서 “저만의 골 세리머니가 있지만, 오늘은 호날두와 함께 세리머니를 나누고 싶었다”고 말했다. 그는 “레알 구단 역사상 최고의 선수인 호날두가 작성한 대기록과 어깨를 나란히 해 영광스럽다”고 소감을 밝혔다. 음바페는 경기가 끝난 뒤 SNS에 어린 시절 호날두와 함께 찍은 사진을 공개하며 “당신의 꿈을 믿으라”는 글을 남기기도 했다.
음바페는 올 시즌 리그에서 18골을 기록하며 득점 선두에 오른 채 올해 일정을 마무리했다. 부문 2위 페란 토레스(바르셀로나·11골)와는 7골 차이다. 이날 주드 벨링엄과 음바페의 연속골에 힘입어 세비야를 2대 0으로 제압한 레알은 승점 42점(13승 3무 2패)째를 챙겨 리그 1위 바르셀로나(43점)를 바짝 추격했다.
