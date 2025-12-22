김해공항 국제여객 1000만명 돌파… 지방공항 최초
42개 도시 1546편 운항 중
가덕도신공항 수요창출 기반
김해국제공항 국제선 여객이 1000만명을 돌파했다.
부산시는 1976년 김해국제공항 개항 이후 지방공항 역대 최초로 국제선 여객이 1000만명을 돌파했다고 21일 밝혔다. 직전 최다 기록은 2018년 987만명이었다.
김해국제공항의 주당 운항 편수는 현재 42개 도시 1546편이다. 2018년 말 41개 도시 1306편 대비 118%가량 증가했다. 중·장거리 개설 노선으로 올해 지방공항 최초로 중앙아시아 직항 노선인 부산~타슈켄트, 부산~알마티 등 2개 노선을 신설했다. 또 지난해 10월 30일 취항한 부산~발리 노선을 통해 연간 6만7000여 명을 수송하고 있다. 김해공항은 앞으로 유럽 노선과 중동을 비롯한 미주 장거리 신규 노선 개발 등 해외 장거리 노선 유치를 적극 추진할 계획이다.
세관·출입국·검역기관(CIQ)이 공항 혼잡을 완화하기 위해 기존 입국장 운영 시간을 탄력적으로 조정했고, 올해 신설한 제2출국장을 지난 12일부터 조기 운영하고 있다.
김해공항 국제선 확장터미널의 미해결 과제였던 신설 입국장의 세관·출입국·검역 인력도 내년부터 관세청 14명, 법무부 7명을 증원하기로 했다. 올해 행정안전부에 5차례 건의하고 지역 국회의원실을 10여 차례 방문해 협의한 결과다.
허남식 부산시 신공항추진본부장은 “지방공항 최초로 국제선 여객 1000만명을 달성한 것은 부산이 매력 있는 도시라는 방증이자 가덕도신공항 수요 창출의 중요한 기반”이라며 “증가하는 항공 수요에 맞춰 가덕도신공항의 조기 개항에도 주력할 계획”이라고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
