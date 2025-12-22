시사 전체기사

휠체어 장애인 사상 첫 우주여행 성공

2025-12-22
“지금껏 가장 멋진 경험 내가 시작에 불과하길”

로이터연합뉴스

휠체어를 사용하는 장애인이 사상 처음으로 우주여행에 성공했다.

제프 베이조스의 우주기업 블루오리진은 독일 출신 장애인 엔지니어 미카엘라 벤타우스(33)가 5명의 동승자와 함께 자사 우주선 ‘뉴셰퍼드 NS-37’을 타고 지구와 우주의 경계로 불리는 카르만 라인을 넘어 비행했다고 20일(현지시간) 밝혔다.

유럽우주국(ESA) 엔지니어인 벤타우스는 2018년 산악자전거 사고로 척수가 손상돼 하반신이 마비됐다. 블루오리진은 그의 탑승을 위해 우주선 캡슐 해치에서 좌석까지 이동할 수 있는 환자 이송용 보드를 설치했고, 착륙 후에는 땅에 카펫을 깔아 그가 발사 때 남겨둔 휠체어에 곧바로 탈 수 있도록 했다(사진). 블루오리진은 자사 우주선에 엘리베이터가 설치돼 있는 등 애초에 접근성을 고려해 설계돼 몇 가지 사소한 조정만 거쳤다고 설명했다.

약 10분간의 우주여행을 마친 벤타우스는 “지금껏 겪은 일 중 가장 멋진 경험이었다”며 “나와 같은 사람에게 문이 열리기를 바란다. 내가 시작에 불과하기를 바란다”고 말했다.

이번 비행에는 벤타우스의 우주여행을 제안하고 후원한 독일 출신 전 스페이스X 임원 한스 쾨니히스만이 동승해 비상 보조 역할을 맡았다.

조승현 기자

조승현 기자
종교부
조승현 기자
