발바닥 점도, 손톱 검은 줄도, 암일 수 있다

[And 건강]



[전문의 Q&A 궁금하다! 이 질병] 악성 흑색종

오병호 세브란스병원 피부과 교수

오병호 세브란스병원 피부과 교수가 피부표면현미경으로 환자의 손 부위를 자세히 살펴보고 있다.

국내 환자 22년간 3배 넘게 증가

자외선 노출이 주요 원인이지만

동양인은 발과 손발톱에 주로 발생



손발의 색소 병변 면밀히 관찰해야

일반적 점 아닌 이형성 모반은 위험

직경 0.6㎝ 이상이면 조직 검사 필요



발바닥과 손톱에 생긴 악성 흑색종. 세브란스병원 제공