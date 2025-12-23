발바닥 점도, 손톱 검은 줄도, 암일 수 있다

국내 환자 22년간 3배 넘게 증가
자외선 노출이 주요 원인이지만
동양인은 발과 손발톱에 주로 발생
손발의 색소 병변 면밀히 관찰해야
일반적 점 아닌 이형성 모반은 위험
직경 0.6㎝ 이상이면 조직 검사 필요
발바닥의 점이 커진다며 피부과를 찾은 환자. 의사는 병변을 피부표면현미경(더모스콥)으로 관찰한 후 피부암인 악성 흑색종일 가능성이 높다며 정확한 진단을 위해 조직 검사가 필요하다는 판단을 내렸다. 평소 점이라고 생각했는데 생명을 위협하는 피부암이라니 환자로서는 당혹스러울 수밖에 없었을 것이다.
오병호 세브란스병원 피부과 교수는 22일 “서양인에선 자외선 노출이 흑색종의 가장 큰 위험 요인으로 지목되지만 동양인에선 꼭 그렇지만은 않다”면서 “햇빛 노출 부위가 아닌 발바닥이나 발가락에서 많이 발병한다”고 말했다. 발에 작용하는 물리적 자극이나 압력이 흑색종 발생에 영향을 줄 수 있다는 설명이다. 오 교수는 “흑색종은 손톱에도 생기는데, 검은 줄로 나타나고 갑자기 진해지거나 넓어지는 경우 전문의 진료가 필요하다”고 조언했다. 오 교수로부터 악성 흑색종의 발병 현황과 최신 치료법에 대해 들어봤다.
-흑색종 발병 동향은.
“동양인에선 인구 10만명 당 0.5명에서 1.5명 정도 발생하지만 백인은 남성의 경우 17.2명, 여성은 11.3명이 발병한다. 국내 발생률이 낮다고 방심하면 안 된다. 중앙암등록통계에 따르면 2021년 흑색종 환자 수는 688명으로 1999년(217명) 대비 3배 넘게 증가했다. 2015~2019년 5년 생존율은 63.9%로 예후가 썩 좋지 않다. 치료가 늦어질수록 재발과 전이 위험이 높고 언제 어디서 증식할지 예측이 어렵다. 확진받은 순간 빠른 치료 시작이 필요한 이유다.”
-주로 어디서 발생하나.
“흑색종은 피부 색소를 만드는 멜라닌세포에서 생긴다. 이 세포가 존재하는 신체 어느 부위든 발생할 수 있다. 피부암 중 가장 악성도가 높다. 사람들은 ‘오래된 점이 흑색종이 되는 건가요’라고 많이들 묻는다. 몸의 모든 색소 병변이 피부암이 되진 않을지 걱정하기도 한다. 다행히 흑색종은 정상 피부에서 발생하는 경우가 더 많다. 하지만 일반적인 점이 아닌 ‘이형성 모반’은 존재 자체와 개수가 흑색종의 위험 인자다. 이형성 모반은 5~6㎜ 이상이며 일반 점과 달리 흐릿하고 불규칙한 경계와 다양한 색상을 보인다. 전체 흑색종의 20%가 이형성 모반에서 생긴다. 가족성으로 발생하는 흑색종도 전체의 10~15%를 차지한다. 같은 세대에 환자가 있으면 위험도는 배 정도 높다.”
-선천적인 거대 모반에서도 생긴다는데.
“일반적으로 40㎝ 이상이면 거대 모반에 해당된다. 모든 거대 모반에서 흑색종이 발생하는 것은 아니나, 2012년 국내 연구에서 거대 모반의 흑색종 발생률이 2.3%로 조사된 바 있다. 주기적인 경과 관찰이 필요하다. 거대 모반에서 흑색종이 생기는 평균 연령대가 9.5세로 알려져 있어 이때에는 더 면밀히 관찰하는 것이 좋다.”
-환경적 원인은.
“자외선 노출이 주요 원인으로 지목된다. 특히 인공 태닝을 시작한 나이가 어리고 자주 이용할수록 흑색종 발생 위험이 증가한다. 흥미로운 점은 동양인에게선 일광 노출 부위가 아닌 발바닥과 발가락에서 주로 발생한다는 것이다. 발과 발톱에 생기는 경우가 전체 흑색종의 32%, 손과 손톱에 발생 비율은 12% 정도다. 손발 흑색종의 20~30%가 손발톱에 생긴다고 알려져 있다. 발에 생기는 흑색종은 물리적 자극이나 압력이 원인일 수 있다는 가설이 꾸준히 제시돼 왔는데, 우리 연구진이 물리적 힘에 의한 DNA 손상과 연관 있음을 규명했다.”
-어떨 때 의심할 수 있나.
“대개 자각 증상이 없으며 평범한 점과 같이 보이는 경우가 많아 평소 주의 깊은 관찰이 필요하다. ‘ABCD 진단법’을 기억하면 좋다. 점의 모양이 비대칭적이거나(Asymmetry) 경계가 불규칙하거나(Border Irregularity) 색깔이 다양하거나(Color variegation) 직경이 0.6㎝ 이상(Diameter)이면 피부현미경 및 조직 검사가 필요하다.”
-치료는 어떻게.
“과거에는 주변의 정상 피부를 5㎝가량 포함해 절제하고 손발톱에 생긴 경우 절단하는 방식으로 수술하기도 했다. 하지만 과도한 광범위 수술은 환자 생존율에 영향이 없다고 밝혀져 흑색종 두께에 따라 약 0.5~2㎝의 정상 피부를 포함해 절제하는 방식이 권고된다. 최근 손발톱을 절단 않고 보존하는 수술 기준으로 제시된 두께 0.8㎜가 국제 표준으로 인정받고 있다. 미국종합암네트워크(NCCN)와 일본 피부암 치료 가이드라인이 잇따라 이를 반영했다. 손발톱 뿌리에서 뼈까지 거리가 1㎜정도인데, 흑색종 두께가 0.8㎜ 이하이면 절단하지 않는 보존적 수술을 시행한다. 흑색종이 치명적인 이유는 혈액이나 림프계를 통해 빠르게 퍼져 내부 장기에도 암이 자랄 수 있기 때문이다. 흑색종이 두꺼울수록 전이 위험도가 높아진다. 두께가 0.8~1㎜ 이상인 경우엔 ‘전초 림프절 생검’을 해서 항암 및 방사선 치료 시행 여부를 결정한다. 또 전통적 항암제는 치료 성공률이 높지 않았으나 최근 개발된 표적 치료제, 면역 항암제 등에서 치료 성적이 향상되고 있다.”
오 교수는 “흑색종을 조기에 발견하려면 손발톱 포함 손발의 색소 병변을 면밀히 관찰해야 한다”면서 “피부암 예방을 위해선 자외선 차단제 사용이 중요한데, 낮술은 혈관 확장을 유발해 자외선에 의한 피부 반응을 증가시킬 수 있어 피하라”고 권고했다.
글·사진=민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr
