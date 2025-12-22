소비자위 “SKT, 정보유출 피해자 1인당 10만원 보상”
2조3000억 규모… SKT “신중히 결정”
SK텔레콤의 개인정보 유출 사고와 관련해 “피해자에게 1인당 10만원 상당의 보상을 지급하라”는 결정이 나왔다. 지난 4월 발생한 SKT 정보유출 사고 피해자는 2300만명에 이른다. SKT가 조정을 받아들이면 전체 피해자에게 보상이 지급된다. 보상 규모는 약 2조3000억원으로 예상된다.
한국소비자원 소비자분쟁조정위원회는 “SKT 해킹 사고로 개인정보가 유출돼 소비자 피해가 발생한 사실이 인정된다. 보상 신청자들에게 1인당 10만원 상당을 지급하라”고 결정했다고 21일 밝혔다. 신청인 1인당 5만원의 통신요금 할인, 제휴 업체에서 현금처럼 쓸 수 있는 티플러스포인트 5만 포인트를 지급하도록 했다.
SKT가 조정 결정을 받아들이면 위원회는 조정 절차에 참여하지 않은 피해자들에게도 동일한 보상이 주어지도록 보상계획서 제출 등 후속 절차를 진행할 예정이다. 다만 2조원이 넘는 비용 부담을 고려할 때 SKT가 조정안을 수락하지는 않을 것으로 보인다.
SKT는 “내용을 면밀히 검토한 뒤 신중히 결정할 것”이라고 밝혔다. SKT는 이번 해킹 사태와 관련해 1조원 이상의 보상·정보보호 투자비용을 지출했다. 개인정보보호위원회로부터는 과징금 1348억원을 부과받았으나 이에 불복해 소송으로 이어질 전망이다.
