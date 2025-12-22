“냉장고에 제미나이 넣었다”… 삼성, ‘비스포크 AI 냉장고’ 첫선
삼성전자가 다음 달 열리는 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 ‘CES 2026’에서 가전 최초로 구글의 인공지능(AI) 모델 제미나이를 탑재한 ‘비스포크 AI 냉장고’(사진) 신모델을 공개한다고 21일 밝혔다.
삼성전자는 냉장고 내부 카메라를 통해 식재료를 인식하는 ‘AI 비전’ 기능에 제미나이를 결합해 인식 성능을 높였다. 식재료를 냉장고에 넣거나 뺄 때 인식 가능한 식품 종류를 늘렸고, 사용자가 식품을 담은 용기에 라벨로 적어 놓은 내용도 자동으로 식료품 목록에 등록한다.
이를 통해 식재료 인식부터 관리, 레시피 추천, 식재료 쇼핑까지 차별화된 식생활 경험을 제공하는 ‘AI 푸드 매니저 기능’을 선보인다. 사용자가 냉장고를 이용하는 패턴을 분석해 구매가 필요한 식재료 알림, 레시피 추천, 식재료 사용 리포트 등을 제공한다.
심희정 기자 simcity@kmib.co.kr
