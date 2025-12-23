홍삼이 A형 독감을 억제하는 메커니즘 첫 규명
울산과기대 이상준 교수팀, ZBP1 통해 항바이러스 작용 발현
올겨울 독감(인플루엔자)이 크게 유행인 가운데, 홍삼 섭취가 A형 독감 감염을 막아주는 메커니즘이 국내 연구진에 의해 처음으로 밝혀졌다.
홍삼의 면역 조절 효과와 다양한 바이러스 억제 연구 결과는 여러 차례 보고됐으나 A형 독감을 억제하는 구체적 분자 기전이 규명된 것은 이번이 처음이다.
울산과학기술대 생명과학과 이상준 교수팀은 홍삼을 섭취하면 인플루엔자 A형 및 변이 바이러스 감염 시 ‘ZBP1이 관여하는 항바이러스 경로’를 강화, 감염 세포 제거가 촉진되고 바이러스 단백질 발현이 억제된다는 사실을 확인했다.
ZBP1은 바이러스에 감염된 비정상 세포를 인식해 면역 반응을 유도하는 역할을 하는데, 바이러스 종류에 따라 작동 방식이 다르다. 연구팀은 앞선 연구에서 인플루엔자 A형 바이러스 감염의 경우 ZBP1이 감염세포 사멸 경로를 활성화해 바이러스 억제에 핵심적 역할을 한다고 규명한 바 있다. 연구팀은 이번 연구에서 홍삼이 이 경로를 어떻게 조절하는지 세포 및 동물모델을 통해 분석했다.
연구팀이 면역세포가 생성되는 골수에서 분리·배양한 대식세포(BMDMs)를 인플루엔자 A형 바이러스에 감염시킨 뒤 홍삼 추출물을 처리한 결과, 무처리 대조군에 비해 감염세포의 사멸이 증가하고 바이러스 단백질 발현이 크게 감소했다. 이런 효과는 ZBP1이 존재하는 세포에서만 나타나, 홍삼의 항바이러스 작용이 ZBP1 경로를 통해 발현됨을 확인했다.
연구팀은 또 정상 쥐와 ZBP1 결핍 쥐에 7일간 홍삼을 투여한 뒤 인플루엔자 A형 바이러스를 감염시켰다. 그 결과, 정상 쥐는 홍삼 투여 시 바이러스만 감염시킨 대조군보다 폐 조직 손상과 염증이 줄고 생존율이 크게 향상됐다. 반면 ZBP1 결핍군에서는 동일한 효과가 관찰되지 않아, 홍삼이 ZBP1 기반 세포 사멸 경로를 활성화해 감염 세포를 제거한다는 점을 확인했다. 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘미생물학 저널(Journal of Microbiology)’ 최신호에 게재됐다.
민태원 의학전문기자
