익일 환매 ·우량 채권 투자… 단기자금 운영 ‘탁월’
대신증권
대신증권은 환매 신청 후 1영업일 만에 출금이 가능하면서도 머니마켓펀드(MMF)와 초단기채 대비 높은 수익을 추구하는 ‘대신 내일출금 단기채 펀드’를 판매하고 있다.
이 펀드는 낮은 위험 등급(5등급)의 상품으로 자산총액의 60% 이상을 채권에 투자한다. 이 중 신용등급 ‘AA-’등급 미만인 채권의 투자는 전체의 50% 미만으로 제한한다. 보유 자산 듀레이션(회수 기간)을 4~6개월로 유지하는 것이 특징이다.
자산 배분 전략은 신용등급과 산업, 잔존만기 등을 고려한 분산투자와 상대가치 분석을 통한 저평가 자산을 발굴한다. 애널리스트의 기업 분석을 통해 상대적 저평가 종목을 선정하고, 적극적인 종목 교체를 통해 초과 수익도 노린다.
시장금리 전망에 따른 포트폴리오 조정으로 추가 수익도 노린다. 통화정책과 국내 경기, 해외 시황 등을 분석해 다양한 전략을 실행한다. 오후 5시 이전 환매 신청을 완료하면 다음 영업일에 출금할 수 있다. 환매 수수료가 없어 단기자금 운용에 유리하다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사