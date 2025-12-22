시사 전체기사

G마켓 옥션 쇼핑 5%·OTT 구독료 20% 적립

입력:2025-12-22 18:04
삼성카드


삼성카드가 G마켓과 옥션과 협업해 출시한 ‘G마켓 삼성카드’가 인기몰이 중이다.

이 카드는 먼저 G마켓·옥션의 공식 홈페이지나 스마트폰 애플리케이션(앱)에서 결제 시 최대 5% 포인트 적립을 제공한다. 전월 실적에 따라 최대 4만 포인트를 적립해준다.

또 편의점과 배달앱, 대중교통 등 카드 사용 빈도가 높은 업종에서 3%, 할인점과 백화점, 의료기관, 학원 등 생활 밀착형 업종에서 3%를 적립해준다. 매달 결제하는 통신비의 5%, 넷플릭스·유튜브 등 디지털 콘텐츠의 20%를 적립 받을 수 있다. 해외 가맹점 결제 시에도 2%가 적립된다.

G마켓·옥션 및 일상 생활업종 포인트 적립 혜택은 전월 이용금액 40만원 이상 시 제공된다. 해외 가맹점 이용 시 제공되는 포인트 적립은 전월 실적과 상관이 없다.

이렇게 적립된 포인트는 G마켓·옥션뿐 아니라 일반 삼성카드 포인트 가맹점에서 사용 가능하다. 연회비는 국내전용, 해외겸용(VISA 카드) 모두 1만5000원이다.

