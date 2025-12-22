연금 잔고 30조 돌파… 40~50대서 ETF 투자 인기몰이
삼성증권
삼성증권의 연금 잔고(12일 평가금 기준)가 30조1000억원을 돌파해 지난해 같은 기간보다 42.0% 증가했다. 같은 기간 개인형연금(DC·IRP·연금저축) 잔고도 26조원으로 51.9% 증가했다.
특히 40~50대 투자자의 개인형 연금이 많이 늘어난 것으로 나타났다. 지난해 말 기준 10조9000억원 수준이었던 이들 고객의 잔고는 올해 11월 말 기준 16조9000억원으로 약 55.7% 증가했다. 연금 투자자산 중 상장지수펀드(ETF)가 중장년층 사이에서 인기를 끌며 상품별 잔고 증가율 중 가장 높은 수치를 기록했다. ETF 잔고는 같은 기간 93.0% 증가해, 6조7000억원대에서 13조원 규모로 성장했다.
삼성증권은 고용노동부 평가 올해의 퇴직연금 우수사업자에도 선정됐다. 고용노동부는 퇴직연금 사업자들의 운용 성과와 역량, 수수료 적정성 등을 평가해 우수 퇴직연금 사업자를 선정한다.
삼성증권 연금 잔고의 고속 성장 배경으로는 가입자 중심의 연금 서비스가 있다. 먼저 퇴직연금 최초로 2021년 운용관리·자산관리 수수료가 무료인 ‘다이렉트IRP’로 퇴직연금 수수료 체계의 판도를 바꿨다. 가입자의 편의를 대폭 높여 가입 서류 작성과 발송이 필요 없는 ‘3분 연금’ 서비스를 선보이기도 했다.
삼성증권 모바일트레이딩시스템(MTS)인 엠팝(mPOP)을 통해서 연금을 관리할 수 있는 서비스도 제공 중이다.
