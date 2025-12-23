“나노 플라스틱, 뇌까지 침투 ‘파킨슨병’ 위험 높여”

[And 건강] 미세보다 작은 나노 플라스틱

게티이미지뱅크

미세보다 독성 더 강하고 공격적

콩팥·간·뇌 조직에서 존재 확인

피부 장벽 뚫어 장기 등으로 이동

10~20년 뒤 건강·사회문제 가능성

미세·나노플라스틱 관리체계 필요



나노 플라스틱 연구 빠르게 증가



파킨슨병 위험… 피부 통해 전신 이동



한국원자력의학원 방사선의학연구소 김진수 박사가 소동물용 PET 장비(양전자방출단층촬영)를 활용해 미세·나노 플라스틱의 생체 내 이동과 장기 분포 분석 실험을 하고 있다. 원자력의학원 제공

10~20년 뒤 훨씬 큰 건강·사회 문제로

