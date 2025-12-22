올해의 공공정책대상에 나인스쿨 등 10개 업체 수상

본보 주최 10회째… 19일 시상식

“실천으로 공공의 가치 증명”

국민일보가 주최한 '제10회 공공정책대상' 수상자들이 지난 19일 서울 여의도 국회의원회관에서 시상식을 마친 뒤 김경호(가운데) 국민일보 사장과 함께 기념촬영을 하고 있다. 이병주 기자

국민일보(사장 김경호)가 주최한 ‘제10회 공공정책대상’에 ㈜나인스쿨과 아세아마린㈜ 등 10개 업체가 선정됐다.



국민일보 공공정책대상은 교육·환경·보건 등 주요 산업 분야에서 국민권익 향상과 공공정책 방향성 확립에 기여한 기업과 기관 등을 대상으로 심사를 거쳐 선발한다.



지난 19일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 시상식에서 김경호 국민일보 사장은 인사말을 통해 “오늘 수상한 기업과 대표들은 말보다는 실천으로 공공의 가치를 증명해왔다”면서 “앞으로 더 큰 사회적 책임과 도약을 다짐하는 출발점으로 삼아달라”고 당부했다.



교육부장관상을 수상한 복진환 ㈜나인스쿨 대표는 “이번 수상은 많은 학부모들과 배움의 의지를 놓지 않은 학생들, 그리고 헌신적으로 노력한 임직원들 덕분”이라며 “‘교육이 한 사람의 인생을 바꿀 수 있다’는 믿음을 잃지 않고 더욱 매진하겠다”고 수상 소감을 밝혔다.



보건복지부장관상을 받은 도언록 1㎜ 성형외과 원장은 “저희가 맡은 분야에서 정책에 도움이 될 수 있는 많은 아이디어를 낼 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다. 기후에너지환경부장관상을 수상한 태양광전문기업 ㈜솔라엘디의 정상명 대표는 “신재생에너지 보급에 앞장서는 한편 지역사회와 상생하며 대한민국 에너지 미래를 밝히는데 힘을 쏟겠다”고 포부를 밝혔다.



고용노동부장관상을 받은 이커머스 전문기업인 ㈜ 위드아이제이의 신혜원 대표는 “많은 여성들이 육아를 하면서 일자리를 가질 수 있도록 하겠다는 목표로 여기까지 달려왔다”면서 “온라인 시장을 통해 성장하는 기업의 멋진 스토리를 계속 만들어 가겠다”고 말했다. 다음은 제10회 공공정책대상 수상기업 명단.



◇교육부장관상 ㈜나인스쿨 ◇보건복지부장관상 1㎜ 성형외과·잘해주는 치과 ◇기후에너지환경부장관상 ㈜ 브라운스톤·㈜ 솔라엘디 ◇고용노동부장관상 ㈜ 위드아이제이·올 디 ◇해양수산부장관상 (유)오가닉티앤씨·아세아마린㈜ ◇중소벤처기업부장관상 하카코리아



이은철 기자 dldms@kmib.co.kr



