‘AI 키친핏 맥스’ 냉장고 그 이상의 가치
삼성전자
삼성전자는 ‘키친핏 맥스’ 디자인과 강화된 AI 기능을 갖춘 ‘비스포크 AI 하이브리드 키친핏 맥스’로 냉장고 선택의 기준을 한 단계 업그레이드했다.
비스포크 AI 하이브리드 키친핏 맥스는 좌우 단 4㎜의 틈만 있어도 설치할 수 있어 주방 인테리어와 조화를 이룰 수 있다. 성능은 유지하면서 도어 단열재 두께를 최소화하는 기술로 빌트인처럼 깔끔한 인테리어를 완성한다. 문 안쪽 수납공간은 기존 대비 약 22% 넓어져 음료나 소스 등을 넉넉하게 보관할 수 있다. 외관에 탑재된 9형 터치스크린 ‘AI 홈’은 단순한 디스플레이를 넘어 일상에 밀착된 스마트 허브 역할을 한다. 간편한 식재료 관리와 날씨·일정 확인, 레시피 추천, 집안 기기의 상태를 한눈에 모니터링·제어할 수 있는 3D ‘맵뷰’ 등 사용자 맞춤 기능을 지원한다.
냉장고 상단 카메라는 넣고 빼는 식재료를 자동 인식해 푸드 리스트를 생성한다. ‘AI 비전 인사이드’ 기능은 보관 기한이 임박한 식품에 대한 알림을 제공해 효율적인 식재료 관리를 도와준다. 인식 가능한 신선 식품의 종류가 37종으로 확대됐고, 자주 구매하는 가공·포장 식품까지 더 간편하게 관리할 수 있는 ‘AI 푸드 매니저’ 기능도 새롭게 추가됐다.
냉각은 최적의 효율을 내는 ‘AI 하이브리드 쿨링’ 방식이 적용됐다. 평소에는 컴프레서 하나로, 더 강력한 냉각이 필요할 땐 펠티어 소자가 함께 작동해 신속하게 냉장고 온도를 낮춘다.
