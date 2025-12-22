OLED 한계를 넘어 압도적 시청 경험 선사
삼성전자
2025년형 삼성 OLED는 삼성전자의 기술력으로 기존 OLED의 한계를 넘어 OLED TV의 새 시대를 열었다.
삼성 OLED는 글레어 프리 기술을 탑재해 햇빛이나 조명과 같은 빛의 반사를 줄여 밝은 환경에서도 선명한 화면으로 콘텐츠를 감상할 수 있다. 대낮에도 커튼을 치지 않고, 야간 실내조명에도 방해받지 않는 편안한 환경에서 몰입감 있는 영상 시청이 가능하다.
화질은 3세대 AI 4K 프로세서를 통해 더욱 향상됐다. 콘텐츠의 디테일, 입체감, 명암비를 개선해 저해상도 영상도 4K 수준으로 업스케일링한다. AI 딥러닝 기술을 통해 장면별 색상을 인식하고 표현력을 높여, SDR 콘텐츠에도 실시간 HDR 효과를 적용해 풍부한 명암비와 생생한 색감을 구현한다.
삼성 OLED(SF95 모델)는 70W의 강력한 사운드 출력에 더해 AI 기술로 몰입도를 극대화했다. 오디오 믹싱 환경과 실제 청취 환경 간의 차이를 줄이고 제작자가 의도한 선명한 목소리와 생생한 음향을 그대로 들려준다. 주위 소음에도 음성을 또렷하게 들려주는 액티브 보이스 프로 기능은 AI 대화 부스터가 실시간으로 소음을 자동 감지해 영상 속 음성을 크게 들려주는 원리를 적용했다. 청소를 하거나 아이들이 소란스럽게 하더라도 영상 속 화자의 음성을 감지해 크게 들려주기 때문에 볼륨을 높이지 않아도 중요한 대사를 놓치지 않고 들을 수 있다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사