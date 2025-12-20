통일교 간부 대선 앞두고 “목표는 靑 진출… 2027년 대권 도전”
한학자 재판서 당시 회의록 공개
“尹 당선 도우면 된다” 메시지도
전재수 소환… “금품수수 없었다”
한학자 통일교 총재의 재판에서 2022년 제20대 대선을 앞두고 통일교인들이 정치권에 영향력을 행사할 방안을 논의한 정황이 공개됐다. 이들은 특히 청와대 진입과 국회의원 공천권 확보 계획에 이어 2027년 대권까지 도전할 수도 있다는 포부를 품었던 것으로 드러났다.
서울중앙지법 형사합의27부(재판장 우인성) 심리로 19일 열린 한 총재의 정치자금법·청탁금지법 위반 등 혐의 속행 공판에서 특검팀은 수사 과정에서 확보한 통일교 고위 간부들의 회의록을 공개했다.
이 회의는 제20대 대선 5개월 전인 2021년 10월에 진행됐다. 자료에 따르면 회의에 참석한 통일교 간부는 “우리 목표는 청와대에 보좌진으로 들어가는 것이다. 두 번째 목표는 여당이든 야당이든 (우리에게) 국회의원 공천권을 줘야 한다”며 “내년 1∼2월 중 (지지할 후보를) 선택해야 한다”고 말했다. 다른 간부는 “국회의원 공천, 청와대 진출 등 기반 다지기가 절대 쉽지 않지만 여기까지 가야 우리가 안착할 수 있다”며 “이렇게 가면 2027년 대권에도 도전할 수 있지 않겠나”고 했다.
특검팀은 이런 회의록을 제시하며 증인으로 출석한 엄윤형 통일교 세계본부 신통일한국처장에게 “2021년 10월부터 대통령 선거에서 어떤 사람을 지지할지 계획했냐”고 물었고 엄 처장은 “논의한 것 같다”고 답했다.
이날 재판에서는 통일교 원로인 윤정로 전 세계일보 부회장과 윤영호 전 세계본부장 간의 카카오톡 메시지도 공개됐다. 특검팀이 제시한 메시지에서 그는 2021년 11월 19일 윤 전 본부장에게 “(권 의원과의 만남이 성사될 경우) Y(윤 전 대통령)과의 만남이 90 능선으로 가까워진다”며 “(권성동 의원과의 만남에서) 우리가 어떤 것을 돕고, 어떤 것을 공유할지 논의하기 바란다”고 당부했다. 12월 8일에는 윤 전 본부장에게 “(권 의원을 만나면) 윤 후보 당선에 도움을 주겠다고 하면 됩니다”며 “크게 도우면 크게 요구할 수 있습니다”고 말했다. 이 내용이 법정에서 공개되자 윤 전 부회장은 “(영사나 대사 자리는) 누구나 만나서 이야기하는 저의 꿈을 말한 것”이라고 말했다.
전재수 더불어민주당 의원(전 해양수산부 장관)은 19일 통일교의 정치권 금품로비 의혹 피의자 신분으로 경찰청에 출석하면서 혐의를 전면 부인했다. 그는 “정치적 험지 부산에서 세 번 떨어지고 네 번째 만에 당선됐는데, 현금 2000만원과 시계 한 점으로 고단한 인내의 시간을 맞바꿨다는 게 말이 되느냐”며 “차라리 현금 200억과 시계 100점이라고 하라”고 목소리를 높였다.
구자창 차민주 윤준식 기자 critic@kmib.co.kr
