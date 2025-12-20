국민 62% “통일교 의혹, 특검 도입해야”
與 지지층서도 “찬성” 67% 달해
국민 10명 중 6명이 통일교의 정치권 금품 로비 의혹을 수사하는 특별검사(특검) 도입에 찬성하는 것으로 19일 나타났다. 더불어민주당 지도부는 야당의 ‘통일교 특검’ 도입 주장을 정치공세로 규정해 반대하고 있지만, 여당 지지층에서도 찬성 의견이 우세했다.
한국갤럽이 지난 16~18일 전국 만 18세 이상 1001명을 대상으로 ‘통일교 특검 도입’에 대한 의견을 물은 결과 응답자 62%가 ‘특검을 도입해야 한다’고 답했다. ‘도입할 필요 없다’는 22%였고, 16%는 의견을 유보했다.
특히 민주당 지지층에서 도입 찬성 의견이 67%에 달해 국민의힘 지지층(60%)과 무당층(53%)보다 높았다. 정치 성향을 진보라고 답한 응답자도 67%가 특검 도입에 찬성했다. 중도에서는 65%, 보수에서는 61%가 도입해야 한다고 응답했다. 지역과 성별, 연령대를 가리지 않고 모든 계층에서 찬성 여론이 우세했다.
국민의힘과 개혁신당은 21일 통일교 특검법을 공동 발의하기 위한 최종 조율에 나설 방침이다. 양당 원내대표는 특검 추천권과 수사 범위 등 쟁점에 대한 협의를 거쳐 다음 주 중 특검법을 발의할 계획이다.
정우진 기자
