윤석열, 20일 김건희 특검 조사 받는다
윤석열 전 대통령이 20일 김건희 특검에 출석해 피의자 조사를 받는다. 윤 전 대통령이 김건희 특검 조사를 받는 것은 처음이다.
윤 전 대통령 측은 19일 “윤 전 대통령이 20일 오전 10시쯤 광화문(김건희) 특검 소환조사에 응한다”고 밝혔다. 특검은 윤 전 대통령 조사를 통해 김건희 여사와의 공모관계를 입증한다는 방침이다. 특검이 보낸 소환 통지서에는 명태균씨로부터 여론조사를 무상 제공받고 선거에 개입했다는 의혹, 김상민 전 검사로부터 청탁 대가로 이우환 작가 그림을 받은 혐의 등의 피의사실이 적시됐다. 또 서희건설과 로봇개 사업가 서성빈씨, 이배용 전 국가교육원장 등으로부터 목걸이, 시계, 금거북이를 수수했다는 혐의도 포함됐다.
특검은 또 윤 전 대통령의 공직선거법상 허위사실공표 혐의에 관해서도 조사할 계획이다. 특검은 윤 전 대통령이 20대 대선 당시 토론회에서 김 여사의 도이치모터스 주가조작 관여 의혹과 관련해 “오히려 손해를 봤다” 등의 발언을 한 것이 허위사실 공표라고 보고 있다. 다만 공직선거법상 허위사실공표죄는 공소시효가 선거일 후 6개월이어서 기소 가능 여부도 쟁점 중 하나다. 대통령 재임 기간은 기간에서 제외되고 특검법 공포 후 시효가 중단되는 점 등을 고려할 때 특검은 아직 기소할 수 있다고 보고 있다.
양한주 기자 1week@kmib.co.kr
