공정위 강제조사권 검토… 李 “불응 땐 경제 제재”

공정위 강제조사권 검토… 李 “불응 땐 경제 제재”
공정위·금융위 업무보고
플랫폼 ‘정보 유출 약관’ 점검키로
공정거래위원회가 조사의 실효성을 높이기 위해 강제조사권 도입을 검토한다. 이재명 대통령은 “공익적으로 조사가 필요한데 불응하면 경제 제재를 가해야 한다”며 시장 질서를 어지럽히는 강자들에 대한 대대적인 과징금 부여가 필요하다고 강조했다.
주병기 공정위원장은 19일 정부서울청사에서 열린 공정위 금융위원회 합동 업무보고에서 불공정행위를 효과적으로 제재하기 위해 경제적 제재를 강화하고 강제조사권 등 조사 실효성 제고 방안을 검토하겠다고 이 대통령에게 보고했다. 일본의 경우 법원에서 영장을 발급받아 해당 기업을 압수수색할 수 있고 유럽연합(EU)에서도 강제 영장 청구는 물론 과징금을 강하게 부여할 수 있다면서다.
이 대통령은 “공익적으로 조사가 필요한데 불응하면 경제 제재를 가해야 한다”며 “시장 질서를 어지럽히는 소수 강자들에 대한 장치를 마련하라”고 지시했다. 이어 “다른 나라에서는 원가 후려치기 하고 빨대 꽂아서 재산을 빼돌리면 무기징역이 돼서 징역 100년 받을 텐데 우리나라는 (기업들이 그러한 행위를) 밥 먹듯이 한다”고 지적했다.
공정위는 또 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태와 관련, 주요 온라인 플랫폼을 대상으로 개인정보 유출 및 손해배상 범위 제한과 관련한 이용약관 점검도 실시하겠다고 했다. 앞서 쿠팡은 해킹으로 발생하는 손해에 책임을 지지 않는다는 내용을 지난해 이용약관에 추가한 사실이 알려지면서 비판을 받았다.
금융위 업무보고에서는 금융기관들의 공적 책임 문제와 주가조작 근절 등 자본시장 불공정행위 등이 다뤄졌다. 이 대통령은 금융기관을 “피도 눈물도 없는 자본주의의 최첨단 영역”이라고 언급하며 “국가 사무를 대신하는 성격이 있는데 공적 책임 의식이 충분한지 계속 의문”이라고 비판했다. 이억원 금융위원장은 ‘만년 2부 리그’ 평가를 받는 코스닥 시장과 관련해선 부실하거나 실력이 검증되지 않은 기업은 퇴출시킬 수 있도록 상장폐지 절차를 간소화하고 상장 유지 조건도 강화하겠다고 보고했다.
장은현 기자
