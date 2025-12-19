정부 대북제재 완화… 원산갈마 관광 추진

통일부·외교부 업무보고



이 대통령 “남북 간 신뢰회복” 주문

통일부, 대륙철도·평화특사도 거론

이재명 대통령이 19일 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 열린 외교부(재외동포청)·통일부 업무보고에서 발언하고 있다. 김지훈 기자

이재명 대통령이 “남북관계가 진짜 원수가 돼 가는 것 같다”며 남북 간 신뢰 회복을 주문했다. 정부는 내년부터 대북제재 완화 방안을 마련하고 북한을 움직일 수 있는 원산갈마 평화관광 추진 등 ‘평화교류 프로젝트’를 가동하기로 했다.



이 대통령은 19일 통일부와 외교부 업무브리핑에서 “북한은 혹시 남측이 북침하지 않을지 걱정해 3중 철책을 치고, 탱크라도 넘어오지 않을까 해서 방벽을 쌓고 있다고 한다”며 “정략적 욕망 때문에 (이런 상황이) 만들어진 것으로 보인다. 이제 제 자리를 찾아야 한다”고 밝혔다. 이어 “이게 북측의 전략일 수도 있고, 일종의 업보라고 할 수도 있다”며 “전략이라면 이것을 바꿔야 한다. 통일부가 할 역할”이라고 강조했다. 이 대통령은 또 “지금은 바늘구멍 하나도 여지가 없다”며 “적대가 완화되고 신뢰가 조금이라도 싹틀 수 있도록 최선의 노력을 다해야 한다”고 당부했다.



통일부는 남북관계 복원을 위해 내년부터 대북제재 완화를 비롯해 북한이 만족할 정책들을 내놓을 방침이다. 정동영 장관은 업무보고에서 “북한에 대한 제재가 강화할 필요가 있다는 일각의 주장이 있지만 현실적으로 대북제재는 실효성을 상실했다”며 “남북, 다자 간 교류협력을 뒷받침하기 위해 제재 완화를 협의하고 추진하겠다”고 밝혔다.



평화교류 프로젝트라는 자체적인 계획도 내놓았다. 우선 3단계로 이뤄진 국제 원산갈마 평화관광을 추진할 방침이다. 1단계로 제3국 국적을 가진 재외동포의 개별 관광을 진행하고, 2단계로 중국 관광객이 남북을 오가는 환승 관광, 3단계로 우리 국민이 원산갈마를 방문하는 형태다. 정 장관은 업무보고 후 기자들과 만나 “우리 국민에게 원산갈마를 갈 기회가 주어지면 수천만명이 가려고 할 것”이라며 “(북한도) 남측 관광객을 염두에 뒀을 수 있다”고 말했다.



통일부는 이밖에 서울-베이징 간 대륙철도 연결을 위한 준비 작업에 착수한다. 평양을 무정차로 통행해 베이징까지 가는 고속철도를 만든다는 구상이다. 또 과거 이라크와 이란의 제재 문제를 해결했던 사례를 벤치마킹해 국제기구 계좌를 활용하는 신평화교역 시스템도 구축할 계획이다.



정부 내에선 북한을 끌어낼 방안으로 5·24 대북 제재 조치 해제도 논의된 것으로 알려졌다. 조현 외교부 장관은 업무보고 후 비공개 논의시간에 이 대통령이 5·24 조치 해제에 대해 질문했다며 “통일부와 긴밀히 협의해나가면서 추진할 것”이라고 밝혔다. 다만 남북교역 중단, 대북 신규투자 불허 등 5·24 조치는 이미 국제사회의 제재에 포함된 내용이 대부분이라 실효성이 떨어진다는 지적이다.



통일부는 아울러 한반도평화특사 가동이 필요하다고 강조했다. 정부의 정책과 전략을 주변국에 설명하고 협의를 추진한다는 목적이다. 정 장관은 직접 특사로 참여할 수 있는지 등에 대해 “인사권자인 대통령이 결정할 문제”라고 말을 아꼈다.



박준상 이동환 기자 junwith@kmib.co.kr



